Korku dolu anlar! Alevler her yeri sardı... Çocuğunu kurtarmak için hiç düşmeden 30 metrelik pencereden aşağıya attı

Kazakistan’ın Almatı şehrinde 16 katlı bir apartmanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Apartmanın beşinci ve altıncı katlar arasındaki asansör boşluğunda alevlerin yükselmesiyle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanlar ve alevler katlar arasında yayılırken apartmanda bulunan 300’den fazla kişi tahliye edildi. Yangında 16’sı çocuk olmak üzere en az 31 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Resmi olarak yapılan açıklamada can kaybı olmadığı belirtildi.

PENCEREDEN FIRLATTI

Heyecan verici görüntülerde yangında mahsur kalan bir anne yeni yürümeye başlayan çocuğunu kurtarmak için pencereden aşağıya doğru bıraktı. Gerilen çarşafla yakalanan çocuk olayı yara almadan atlattı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın üst katlarına ulaşmak için uzun kurtarma merdivenleri getirerek 40 kişiyi indirdi. Yangın, 50 itfaiye personeli ve 3 kurtarma merdiveni yardımıyla nihayet söndürüldü.