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  4. Korku dolu anlar! Devre arasındaki dans gösterisinde işler tamamen ters gitti: Takla atarken bayılınca boynunun üzerine dütü

Korku dolu anlar! Devre arasındaki dans gösterisinde işler tamamen ters gitti: Takla atarken bayılınca boynunun üzerine dütü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
13.12.2024 14:16
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29 yaşındaki Corey Martens, Morehead Eyalet Üniversitesi'nde oynanan Amerikan futbolu maçının devre arası gösterisinde yaşadığı korkunç bir kazanın sonucund ahastanelik oldu. 29 yaşındaki Martens gösteri sırasında takla attığı sırada bayıldı. Partnerinin kollarına düşmesi gerekirken saniyeler içinde baygın kaln Martens, boynun üzerine yere düştü. Hastaneye kaldırılan Martens'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Korku dolu anlar! Devre arasındaki dans gösterisinde işler tamamen ters gitti: Takla atarken bayılınca boynunun üzerine dütü

MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan Corey, Morehead Eyalet Üniversitesi'nde oynanan Amerikan futbolu maçının devre arasında takımıyla birlikte bir dans gösterisi yapmak için sahneye çıktı. Kendisinden önceki tüm arkadaşları başarılı bir şekilde ters takla hareketini tamamladı ve sıra Martens'e geldiğinde işler bir anda tersine döndü.

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Martens, geriye doğru salto hareketini yaparak ellerini geriye doğru iterek vücudunu havaya kaldırdığı anda bayıldı. Partnerinin ellerinin üzerine düşmesi gereken Martens bir anda kendisini yerde buldu.
Martens boynunun üzerine düştü ve omurlarından biri kırıldı.

FELÇ OLMAKTAN KIL PAYI KURTULDU

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Gösteriye sonradan dahil olduğunu belirten Martens, "Aslında başlangıçta gösteri içinde değildim. Ancak bir sürü insan eksikti ve katılmak zorunda kaldım. Geriye takla atarken yeterince yemek yememiş olmam ve düşük demir seviyelerim nedeniyle bayıldım. Bayılma birkaç saniye sürdü ama çok kötü zamanlama oldu. Ayaklarım yerden ayrılmadı ve aslında zıplamadım, sadece başımın üstüne düştüm." dedi.

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ACİL MÜDAHALE EDİLDİ

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2 yaşından beri amigo kızlık yapan Martens, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye vardığında doktorlar Corey'nin boynundaki kırığın ne kadar ciddi olduğundan emin değildi ve hemen CAT taraması ve röntgen yapıldı. Felç olmaktan kıl payı kurtulduğu için şanslı olduğunu dile getiren Martens, "Röntgenlerden sonra yerinden oynamamış bir C5 kırığım olduğunu öğrendim. Kesinlikle endişe vericiydi. Bana yerinden oynamamış olduğu için temelde sinirlerime baskı yapmadığını ve bu yüzden herhangi bir nörolojik etkiden muzdarip olmadığımı söylediler. Kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü C4 ve C6 [omur] arasındaki kırıklar çok sık felce neden oluyor ve kırığın o bölgedeki sinirlerden çok uzakta olması benim için büyük şanstı" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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