Ünlülerle çalıştığını iddia eden medyum taciz iddialarıyla gündemde! "Kötü ruhları" kovacağını söyleyip soyunmasını istedi... "Büyülenmiş gibiydim"

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Bournemouth bölgesinde yaşayan 77 yaşındaki medyum Pete MacDonald, kötü ruhları kovmak için kendisine danışan müşterisine cinsel tacizde bulundu. Müşterilerinin güvenini kazanmak için aktörler Ralph ve Joseph Fiennes ile birlikte çalıştığını iddia eden medyum, özel bir yağ kullanarak kötü ruhlardan korunma seansı yapıyordu. Mahkemede seans sırasında sanığın, ismi açıklanmayan kadının vücudunu "özel bir yağ" ile ovalamadan önce "bu ruhları çıkarmak için bu durumda olmanız gerekiyor" dediğini anlattı.

"İYİ BİRİ OLMALI DİYE DÜŞÜNDÜM"

Hukuki sebeplerden dolayı ismi açıklanamayan kadın, "Bütün bu kadar parası olan insanlar onu kullanıyorsa, iyi biri olmalı diye düşündüm. Çok tavsiye edilmişti. Erkek arkadaşım daha önce onu görmeye gitmişti ve birçok şeyin doğru çıktığını söylemişti. Adlarını vererek, geçmişte şarkıcılar ve pop yıldızları için şifa seansları düzenlediğini ve bunların başarılı olduğunu söyledi.Bana sadece iyi, güvenilir bir adam olduğu izlenimini verdi. Yaşamımda aldığım kararlar hakkında bana bazı cevaplar sağlayabileceğini düşündüm." dedi.

"ONA TAMAMEN GÜVENDİM"

Mahkemeye verdiği ifadede, MacDonald'ın kendisine bir tarot açılımı yapması için gittiğini belirten mağdur, "Kötü ruhları dışarı çıkarmak için psişik bir şifa seansından faydalanabileceğimi söyledi. Ona tamamen güvendim. Beni soyunmaya ve yatağına yatırmaya zorladı. Ateş darbesi' yapacağını söylüyordu. Ağzını vücudumda gezdirmeye başladı. Bana 1-10 arasında nasıl hissettiğimi sordu. Sanırım tepkimi ölçüyordu. Aklımdan ona yüksek bir puan verirsem daha çabuk biteceğini düşünüyordum çünkü o beni daha çabuk iyileştirecekti. O yatak odasında sanki büyülenmiş gibiydim, ona durmasını söyleyemedim. Daha sonra iyileşme sürecinde olduğum için kimseyle konuşmamamın en iyisi olduğunu söyledi. Tüm gece uyuyamadım. Sonunda durumu erkek arkadaşım ve kız kardeşime söyledim. Ardından polise gittik" diye konuştu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

MacDonald polis sorgusunda kadının iddialarını yalanladı. Kendisine dört ayrı cinsel saldırı suçlaması yöneltildi. Olaya ilişkin yargılama devam ediyor.