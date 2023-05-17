Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Korku dolu anlar saniye saniye kamerada! Köpek balığı balıkçının teknesine saldırdı... Ayağıyla vurarak kendisini kurtardı

Korku dolu anlar saniye saniye kamerada! Köpek balığı balıkçının teknesine saldırdı... Ayağıyla vurarak kendisini kurtardı

17.05.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Hawaii eyaletinde bir balıkçı tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Scoot Haraguchi isimli bir adam kanosuyla açıkta balık tutarken bir anda köpek balığı saldırısına uğradı. O anları tesadüfen kameraya kaydeden Haraguchi’nin ayağıyla köpek balığını uzaklaştırmayı başardığı anlar gündem yarattı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Hawaii eyaletinin Windward Oahu bölgesinde kanosuyla balık tutmak için açılan Scoot Haraguchi isimli bir adam köpek balığı saldırısına uğradı. O anları kendi kamerasıyla saniye saniye kaydeden Haraguchi, kanosuna saldıran köpek balığını gördüğünde büyük bir panik içinde çevredekilerden bağırarak yardım istedi.

REFLEKSLE YAPTIĞI HAREKET İŞE YARADI

2

KITV’ye konuşan Haraguchi, “Baktım ve kanomun üzerine çıkmaya çalışan bir köpek balığı olduğunu gördüm. Beynim bir süre onun yararsız bir kaplumbağa olduğunu düşünmek istedi. Kendimi korumak için hızlı düşünmem gerekiyordu. Ayağımla köpek balığını kafasına vurarak onu uzaklaştırdım” dedi.

İlginizi Çekebilir

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

 Köpek balığı bir anda denizden fırlayıp bacaklarını ısırdı

Köpek balığı bir anda denizden fırlayıp bacaklarını ısırdı

 Herkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi

Herkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi

 Regl kanıyla neler yaptığını anlattı! “Bitkileri sulamaktan...”

Regl kanıyla neler yaptığını anlattı! “Bitkileri sulamaktan...”

 Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

 Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”

Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”
Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Arkasını dönünce olay olduDuştan çıkar çıkmaz paylaştı! Arkasını dönünce olay oldu
Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadıTransparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı
Anahtar Kelimeler:
Amerika köpek balığı

En Çok Okunan Trend Haberler

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Arkasını dönünce olay oldu

Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Arkasını dönünce olay oldu

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Onu kimse durduramadı! Altını çıkartıp poz verince...

Onu kimse durduramadı! Altını çıkartıp poz verince...

İlginizi Çekebilir

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.