Korku dolu anlar saniye saniye kamerada! Köpek balığı balıkçının teknesine saldırdı... Ayağıyla vurarak kendisini kurtardı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Hawaii eyaletinin Windward Oahu bölgesinde kanosuyla balık tutmak için açılan Scoot Haraguchi isimli bir adam köpek balığı saldırısına uğradı. O anları kendi kamerasıyla saniye saniye kaydeden Haraguchi, kanosuna saldıran köpek balığını gördüğünde büyük bir panik içinde çevredekilerden bağırarak yardım istedi.

REFLEKSLE YAPTIĞI HAREKET İŞE YARADI

KITV’ye konuşan Haraguchi, “Baktım ve kanomun üzerine çıkmaya çalışan bir köpek balığı olduğunu gördüm. Beynim bir süre onun yararsız bir kaplumbağa olduğunu düşünmek istedi. Kendimi korumak için hızlı düşünmem gerekiyordu. Ayağımla köpek balığını kafasına vurarak onu uzaklaştırdım” dedi.