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  4. Dehşete düşüren görüntüler! Köpek balığı bir anda denizden fırlayıp paraşüt yapan adamın bacaklarını ısırdı

Dehşete düşüren görüntüler! Köpek balığı bir anda denizden fırlayıp paraşüt yapan adamın bacaklarını ısırdı

17.03.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızıldeniz’deki bir tatil beldesinde denizin üzerinde paraşüt yapan bir adam bir anda köpek balığı saldırısına uğradı. Köpek balığı denizden fırlayarak adamın bacaklarını ısırdı. O anlar teknede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Ürdün’ün popüler tatil lokasyonlarından biri olan Akabe’de bir arkadaşıyla su sporlarının tadını çıkartmak isteyen 37 yaşındaki adam hiç beklenmedik bir şekilde köpek balığı saldırısına uğradı. Ürdünlü adam okyanusun üzerinde renkli bir paraşüte bağlıyken eğlenceli anlar yaşarken bir köpek balığı bir anda ortaya çıkarak adamı bacağından ısırdı.

ACİLEN AMELİYATA ALINDI

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Köpek balığının saldırısıyla birlikte okyanusun üzerinde sürüklenen adam hastaneye kaldırıldı ve acilen ameliyata alındı. Sağlık görevlileri ısırılmanın etkisiyle adamın birkaç tendonun koptuğunu ve sağ kasının yırtıldığını ifade ederek ameliyata alındığını söyledi. Adamın köpek balığıyla mücadelesi sırasında birkaç kemiği kırıldı.

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Akabe Uluslararası Dalış Merkezi'nden Mohammad Qatawneh, insanlara Akabe Körfezi'ndeki köpek balığı saldırılarının yaygın olmadığı konusunda güvence verdi. Jordan News'e verdiği demeçte Qatawneh, "Köpek balığı saldırısı medyanın büyük ilgisini topladı. Doğrusu pek çok insanı korkuttu ama bu her yerde gerçekleşebilecek bir şey. Mesela Karak'ta yılanlar ve akrepler var ama sonuçta insanları korkutup kaçıracak kadar tehlikeli değiller.20 yıldır dalıyorum ve ilk kez bir köpek balığı saldırısı duydum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ürdün köpekbalığı

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