HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korku ve üzüntüye kalbi dayanmadı! Ağrı'da sel suları köyü bu hale getirdi

Korku ve üzüntüye kalbi dayanmadı! Ağrı'da sel suları köyü bu hale getirdi

15.08.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Gözucu köyünde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Gözucu köyünde dere taştı. sel suları evini basan Emine Ülker (60) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Korku ve üzüntüye kalbi dayanmadı! Ağrı'da sel suları köyü bu hale getirdi

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından önceden uyarısı yapılan sağanak, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki 50 hane, 230 nüfuslu Gözucu köyünde saat 15.30 sıralarında etkili oldu.

KÖY MEYDANI SEL SULARININ SÜRÜKLEDİĞİ DEV KAYALARLA DOLDU

Yaklaşık 20 dakika yağan dolu ve sağanak sonrası Gözucu köyünün içerisinden geçen dere yatağı taştı. Köy meydanı sel sularının sürüklediği dev kayalarla doldu. Birçok ev sel sularının getirdiği çamur ve taşla doldu.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sellerde son durum (Karadeniz'deki sellerde son gelişmeler)Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sellerde son durum (Karadeniz'deki sellerde son gelişmeler)

ÜZÜNTÜ VE KORKU NEDENİYLE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Evini su basan 9 çocuk annesi Emine Ülker, üzüntü ve korku nedeniyle kalp krizi geçirdi. Ülker, köylüler tarafından hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Ahır ve ekili tarım alanları da sular altında kalan Gözucu köyüne AFAD, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

"HAYATIMDA BÖYLE AFET GÖRMEDİM"

Afette akrabasını kaybeden köylülerden Yılmaz Ülker, ceviz büyüklüğünde dolu ve ardından sağanak yağışta insanların canlarını kurtarmak için evlerine doğru kaçmaya başladığını belirterek, "Hayatımda böyle bir afet görmedim. Dolu gökyüzünden mermi gibi düşüyordu. Sonra aniden sel geldi. Köy meydanı selin dağlardan getirdiği dev kayalar doldu. Akrabam olan Emine Ülker'de evine su dolunca hem üzüntü hem de korku nedeniyle kalp krizi geçirdi. Hastaneye götürürken yolda yaşamını yitirdi. Akşam saatlerinde köy mezarlığına defnedeceğiz. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Vatandaşlar, Bakan Karaismailoğlu’nun helikopteriyle tahliye ediliyorVatandaşlar, Bakan Karaismailoğlu’nun helikopteriyle tahliye ediliyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önüne geleni sürükledi, direği devirdi! İşte selin yeni görüntüleriÖnüne geleni sürükledi, direği devirdi! İşte selin yeni görüntüleri
Korkunç gece: 20 ölü, 79 yaralı! Korkunç gece: 20 ölü, 79 yaralı!
'Soğuk çay' kavgası can aldı! 'Soğuk çay' kavgası can aldı!
Anahtar Kelimeler:
sel Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

Aşıya teşvik kampanyası: Aşını ol altını al

Aşıya teşvik kampanyası: Aşını ol altını al

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Eğitimiyle hayran bıraktı! Elendiği soru sosyal medyada olay oldu

Eğitimiyle hayran bıraktı! Elendiği soru sosyal medyada olay oldu

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji uyarmıştı! Korkunç görüntü: Şelale taştı

Meteoroloji uyarmıştı! Korkunç görüntü: Şelale taştı

Sel böyle geldi: Götürdü köprüyü, kaçın

Sel böyle geldi: Götürdü köprüyü, kaçın

Altındağ'daki kavganın detayları ortaya çıktı

Altındağ'daki kavganın detayları ortaya çıktı

"Seni bulacağız" dediler! Canlı yayında kendi haberini okudu

"Seni bulacağız" dediler! Canlı yayında kendi haberini okudu

Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

Skandal görüntü! Hakim, yargıladığı sanıkla içki masasında

Skandal görüntü! Hakim, yargıladığı sanıkla içki masasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.