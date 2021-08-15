Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sellerde son durum (Karadeniz'deki sellerde son gelişmeler)

Geçtiğimiz hafta batı Karadeniz'i etkisi altına şiddetli yağışlar sele neden oldu. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yollar çöktü, köprüler ve evler yıkıldı. Bölgeden gelen fotoğraflar afetin boyutunu gözler önüne sererken acı haberler gelmeye devam ediyor.

İşte sel felaketinde dakika dakika gelişmeler

04.39 SELDE ELEKTRİKSİZ KALAN KÖYLERE MOBİL JENERATÖRLE ELEKTRİK TAŞINDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kastamonu'da sel felaketi nedeniyle elektrik kesintisinin yaşandığı bölgelere mobil jeneratörlerle elektrik taşındığını bildirdi.

Bozkurt'a 3 kilometre uzaklıktaki Abana ilçesine 80 kilovatlık jeneratörleri getiren Başkent EDAŞ ekipleri, bu jeneratörleri jandarma helikopterine halat yardımıyla bağladı. Ekipler helikopterin içerisine de 8 kilovatlık 2 jeneratör koydu. Abana'dan jeneratörlerle birlikte havalanan helikopter, selden etkilenen köylere ulaştı.

23:48 BAKAN DÖNMEZ: GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE VATANDAŞIMIZI ELEKTRİK İLE BULUŞTURACAĞIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, güvenli bir şekilde vatandaşın elektrikle buluşturulacağını aktardı. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada "395 köyde 38 bin hanede elektrik kesikken bugün an itibarıyla 100 köyün altına indi. Elektrik veremediğimiz ev sayısı 8 bin 843." ifadelerine yer verdi.

23:39 BAKAN KURUM: 1 HAFTA SONRA ESNAFIMIZIN YARALARINI SARACAK YAPISAL ADIMLARI TOKİ BAŞKANLIĞIMIZ BAŞLATACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, esnafın yaralarını saracak yapısal adımları atılacağını belirtirken derelerle ilgili yapısal iyileştirme adımlarının da atılacağını aktardı.

23.00: BAKAN SOYLU: 58 CAN KAYBI, 77 KAYIP İHBARI VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bozkurt'taki sel felaketi ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında, "Yaşadığımız sel bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablodur" dedi. Bakan Soylu, "Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15 kayıp ihbarı yapıldı" dedi. Soylu, 58 can kaybı olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, "Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacağız." dedi. Ayrıntılar için tıklayınız