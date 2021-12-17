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Korkulan oldu! İngiltere'de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı

17.12.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de son 24 saatte 88 bin 376 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle "salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı"na ulaşıldı. Öte yandan, Fransa, Kovid-19 Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla İngiltere'den gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi.

Korkulan oldu! İngiltere'de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı

Omicron varyantının hızla yayıldığı İngiltere'de, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 146 artarak 146 bin 937'e çıktı.

SALGININ BAŞLANGICINDAN BU YANA EN YÜKSEK VAKA SAYISI

Son 24 saatte 88 bin 376 vaka tespit edildi ve bu rakam, 29 Aralık 2020'de bildirilen 81 bin 547 vaka sayısını da geride bırakarak, "salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı" olarak kayda geçti.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozunu yaptıranların sayısı 51 milyon 360 bin 987'ye ulaşırken, bunlardan 46 milyon 881 bin 291'ine ikinci doz da uygulandı. Güçlendirici Kovid-19 aşısını alanların sayısı 25 milyon 477 bin 345'e ulaştı.

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BİN 691 YENİ OMICRON VAKASI

Öte yandan, İngiltere'de bugün bin 691 Omicron vakasının tespit edilmesiyle toplam Omicron vaka sayısı 11 bin 708'e ulaştı.

Uzmanlar, varyant hızla yayıldıkça sayının çok daha yükseleceği konusunda uyarıda bulunuyor.

İngiliz hükümetinin Baş Sağlık Danışmanı Chris Whitty, Noel yaklaşırken insanların salgına karşı daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu ve günlük hastane başvurularında gelecek haftalarda rekor kırılabileceğine dikkati çekti.

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FRANSA'DAN İNGİLTERE'YE SEYAHAT KISITLAMASI

Öte yandan, Fransa, Kovid-19 Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla İngiltere'den gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, İngiltere'den gelen yolculardan 18 Aralık'tan itibaren son 24 saatte yapılmış PCR veya antijen testi isteneceğini belirtti.

Bu yolcuların Fransa'ya gelişlerinde 7 gün izole olması gerektiğini ifade eden Attal, İngiltere'den Fransa'ya ancak zorunlu hallerde seyahat yapılabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere Fransa
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