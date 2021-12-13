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  4. Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson duyurdu! Omicron'dan ilk ölüm

Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson duyurdu! Omicron'dan ilk ölüm

13.12.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre dünyada Omicron varyantı konuşulmaya devam ederken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, varyanttan ilk ölümü duyurdu.

Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson duyurdu! Omicron'dan ilk ölüm

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve Türkiye'ye de sıçrayan Omicron varyantıyla ilgili İngiltere'den endişe verici bir haber geldi.

BORIS JOHNSON: EN AZ 1 HASTANIN ÖLDÜĞÜ DOĞRULANDI

Johnson, başkent Londra'nın batısındaki Paddington yakınlarındaki aşı kliniğini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki evet, Omicron vakaları hastaneye kaldırılıyor ve ne yazık ki Omicronlu en az 1 hastanın öldüğü doğrulandı." ifadesini kullandı.

"HIZLANDIĞININ FARKINA VARMALIYIZ"

Omicron varyantıyla mücadelede güçlendirici aşıların önemine dikkati çeken Boris Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence bunun bir şekilde virüsün daha hafif bir versiyonu olduğu fikrini, bence bunu bir tarafa koymalı ve sadece nüfus içinde hızlandığının farkına varmalıyız. O yüzden yapabileceğimiz en iyi şey, hepimizin güçlendirici aşılarını alması."

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25 BİN İLA 750 BİN ÖLÜME NEDEN OLABİLİR

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret ederek, İngiltere'de bu ayın sonuna kadar yaklaşık 1 milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirmişti.

Uzmanlar da Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

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Hükümet, Omicron nedeniyle evden çalışma, kapalı alanlarda maske takma ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu önlemlerini hayata geçirme kararı almıştı.

Ülkede dün 1239 Omicron vakası görülmüş, varyantın tespit edilmesinden bu yana en yüksek günlük artışla ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı 3 bin 137'ye çıkmıştı.

İngiltere, "170 bin ölümle Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere
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