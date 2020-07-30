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Korkunç olay! Babası kumar borcunu ödemedi diye...

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2020 15:36 | Son Güncelleme

Antalya'da 22 yaşındaki Durmuş Ali Ç., kumar borcunu ödemeyi kabul etmeyen 47 yaşındaki babası İsmail Ç.'yi pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki Varsaklılar Kalkındırma Derneği'nde meydana geldi. 50-60 bin TL kumar borcu olduğu iddia edilen Durmuş Ali Ç., babası İsmail Ç. ile bu konuda telefonda konuştu. Babasından borcunu ödemesini isteyen Durmuş Ali Ç., olumsuz yanıt alınca derneğe gelerek, camları taşlamaya başladı. Herkesin dışarı çıkmasını isteyen Durmuş Ali Ç., yanında getirdiği pompalı tüfekle babasına 3 el ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalarla karın bölgesinden ve kolundan ağır yaralanan İsmail Ç., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Olay sonrası kaçan Durmuş Ali Ç., Menderes Mahallesi 6902 Sokak’taki evine gitti. Polisin eve geldiğini gören Durmuş Ali Ç., tüfeği evin önündeki kuyuya attı. Gözaltına alınan Durmuş Ali Ç. polis merkezine götürüldü.

İsmail Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

DHA

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