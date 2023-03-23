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Korkunç olay! Brezilya’da uçak iki katlı evin üzerine düştü: 2 ölü 4 yaralı

23.03.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın Goias eyaletinin en büyük şehri olan Goiania'da uçak iki katlı evin üzerine düştü. Olayın ardından 38 yaşındaki Bruno Rodrigues da Rocha ve 43 yaşındaki Leonardo Rodrigues da Rocha isimli iki kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığını belirtildi.

Korkunç olay! Brezilya’da uçak iki katlı evin üzerine düştü: 2 ölü 4 yaralı

Brezilya’da gerçekleşen bir uçak kazası dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 38 yaşındaki Bruno Rodrigues da Rocha ve 43 yaşındaki Leonardo Rodrigues da Rocha uçağın evlerine düşmesi sonucunda hayatını kaybetti. Uçağın içinde bulunan dört yolcu yaralanırken evde bulunan diğer Rocah çiftinin dışından evde bulunan iki kişinin olayı hafif sıyrıklarla atlattıkları ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Uçak alt katında bir market bulunan iki katlı evin üzerine düştükten sonra Brezilya Hava Kuvvetleri kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti. Noticas R7, pilotun şehrin kontrol kulesine acil iniş yapması gerektiğini bildirdiğini vurgularken bu da uçağın arızalandığını gösterdiğini söyledi.

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Brezilya uçak

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