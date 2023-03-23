Korkunç olay! Brezilya’da uçak iki katlı evin üzerine düştü: 2 ölü 4 yaralı

Brezilya’da gerçekleşen bir uçak kazası dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 38 yaşındaki Bruno Rodrigues da Rocha ve 43 yaşındaki Leonardo Rodrigues da Rocha uçağın evlerine düşmesi sonucunda hayatını kaybetti. Uçağın içinde bulunan dört yolcu yaralanırken evde bulunan diğer Rocah çiftinin dışından evde bulunan iki kişinin olayı hafif sıyrıklarla atlattıkları ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uçak alt katında bir market bulunan iki katlı evin üzerine düştükten sonra Brezilya Hava Kuvvetleri kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti. Noticas R7, pilotun şehrin kontrol kulesine acil iniş yapması gerektiğini bildirdiğini vurgularken bu da uçağın arızalandığını gösterdiğini söyledi.