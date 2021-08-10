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Korkunç olayda yeni detay! Bir gece önce hastanedeymiş

10.08.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Gemlik ilçesinde denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu. 53 yaşındaki Zeliha Oral’ın bir gece önce, ilk olarak Gemlik’te bulunan bir özel hastaneye, ardından da Gemlik Devlet Hastanesi’ne intihar şüphesi ile getirildiği öğrenildi.

Korkunç olayda yeni detay! Bir gece önce hastanedeymiş

Gemlik ilçesine bağlı Büyükkumla Mahallesi’nde çevrede bulunan vatandaşlar denizde kadın cesedi görerek jandarmayı aradı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve Gemlik Belediyesi Cankurtaran ekipleri tarafından kıyıya taşınan cesedin, Zeliha Oral’a (53) ait olduğu öğrenildi. Gemlik Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrasında cenaze, Gemlik Devlet Hastanesi morguna, buradan da kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ İLE HASTANEYE GİTMİŞ

Oral’ın bir gece önce, ilk olarak Gemlik’te bulunan bir özel hastaneye, ardından da Gemlik Devlet Hastanesi’ne intihar şüphesi ile getirildiği öğrenildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Oral’ın cansız bedeni, Büyükkumla Sahili’nde bulundu.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Bursa
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