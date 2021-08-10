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Bursa'da korkunç olay! Denizden yaşlı kadının cenazesi çıkarıldı

10.08.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Bursa Gemlik'te meydana geldi. Devriye görevi yapan cankurtaran tarafından deniz yüzeyinde yaşlı bir kadın cesedi bulundu.

Bursa'da korkunç olay! Denizden yaşlı kadının cenazesi çıkarıldı

Gemlik Küçükkumla Mahallesi’nde sahil bölgesinde devriye görevi yapan Gemlik Belediyesi cankurtaran ekibinden Hamza Balcı ve ekibi tarafından su üzerinde yaşlı bir kadın cesedi bulundu. Yaşlı kadının cenazesi sudan çıkarılarak jandarma timlerine teslim edildi.

Narlı bölgesinde kayalık alandan denize düştüğü tahmin edilen ve bir elinde sargı, diğer elinde de kırıklar olduğu öne sürülen kadının 50 yaşlarında olduğu bildirildi.

Kimliği araştırılan yaşlı kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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(DHA)

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