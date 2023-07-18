Korkunç son! Bir anlık dikkatsizlik hayatına mâl oldu... Parkta çimlerin arasında uyurken öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinin Modesto bölgesinde bulunan Beard Brook Park’ta çimlerin arasında uzanan 27 yaşındaki Christine Chaves korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Arkadan çekmeli çim biçme makinesini kullanan John Deere, Chaves’i fark etmedi ve üzerinden makineyle geçti. Olay yerine koşan Chavez’in babası kızının vücudunun parçalarının çimlerin üzerine yayıldığını ve sadece kıyafetlerinin geride kaldığını söyledi.

“BU ÇOK KORKUNÇ”

Olay yerinde karşılaştığı manzarayla büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getiren baba Chavez, “Orada parçaları gördükten sonra polisi aradım. Hala kafatası gibi birkaç kemik ve bazı dişleri vardı. Bu çok korkunç. Kızımın parçalarını ancak günler sonra toplayabildik” dedi. Polis olaya ilişkin olarak soruşturma başlattığını duyurdu.