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  4. Skandal olay! Plajda kandırdığı genç kızı otel odasına götürdü... 6 kişi aynı anda tecavüz etti

Skandal olay! Plajda kandırdığı genç kızı otel odasına götürdü... 6 kişi aynı anda tecavüz etti

15.07.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’nın Mayorka Adası’nda arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan 20 yaşındaki ismi açıklanmayan bir genç kız, sahilde tanıştığı bir adam otel odasına gitti. Alman uyruklu turistle yakınlaşan genç kızı otel odasında korkunç bir sürpriz bekliyordu. Yerel kaynaklar genç kızın otel odasında 6 kişilik bir grup tarafından toplu tecavüze uğradığını yazdı.

İspanya’nın Mayorka Adası’nda tatil yapan 20 yaşındaki genç bir kız Alman uyruklu bir adamla tanıştı ve onu otelinin odasına kadar takip etti. Ancak İspanyol kaynaklı bir haber sitesi olan Ultima Hora’ya göre, odaya geldiklerinde genç kızı alkol tüketen 5 kişi daha bekliyordu. Kurban olduğu iddia edilen kişi, kaçmaya çalıştığını ancak daha sonra grubun gitmesine engel olduğunu iddia etti. Bazı erkeklerin ona tecavüz ettiğini, diğerlerinin izlediğini söyleyen genç kız durumu resepsiyon görevlisine bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin olarak yetkililere haber veren otel görevlilerinden sonra olay yerine gelen polis ekipleri 6 Alman turisti cinsel saldırı iddiasıyla tutukladı. Genç kız ise Son Llatzer hastanesine kaldırıldı.

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