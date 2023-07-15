Skandal olay! Plajda kandırdığı genç kızı otel odasına götürdü... 6 kişi aynı anda tecavüz etti

İspanya’nın Mayorka Adası’nda tatil yapan 20 yaşındaki genç bir kız Alman uyruklu bir adamla tanıştı ve onu otelinin odasına kadar takip etti. Ancak İspanyol kaynaklı bir haber sitesi olan Ultima Hora’ya göre, odaya geldiklerinde genç kızı alkol tüketen 5 kişi daha bekliyordu. Kurban olduğu iddia edilen kişi, kaçmaya çalıştığını ancak daha sonra grubun gitmesine engel olduğunu iddia etti. Bazı erkeklerin ona tecavüz ettiğini, diğerlerinin izlediğini söyleyen genç kız durumu resepsiyon görevlisine bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin olarak yetkililere haber veren otel görevlilerinden sonra olay yerine gelen polis ekipleri 6 Alman turisti cinsel saldırı iddiasıyla tutukladı. Genç kız ise Son Llatzer hastanesine kaldırıldı.