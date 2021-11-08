Korkusuz Korkak filminin güzeller güzeli Sevil Hemşire'si son haliyle şoke etti!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Korkusuz Korkak'ta canlandırdığı Sevil Hemşire karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu Ayşin Atav, son haliyle hayrete düşürdü.

Ayşin Atav, Kemal Sunal filmlerinin olmaz olmaz oyuncusu Dinçer Çekmez'in ilk eşidir. Atav ve Çekmez'in bu birliktelikten 'Ceren' adında bir kız çocukları bulunuyor.

Dinçer Çekmez'in, ikinci evliliğinden de bir kızı olmuştu.

Şaban Oğlu Şaban, Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı gibi sayısız projede yer alan Dinçer Çekmez, lösemi hastalığı nedeniyle 2013 yılında hayatını kaybetmişti.

Şimdilerde 73 yaşında olan Ayşin Atav ise Korkusuz Korkak'tan sonra ekranlara veda ederek, uzun yıllar seslendirme sanatçılığı yaptı.

Ayşin Atav'ın yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşırttı.



