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Korkusuz Korkak filminin güzeller güzeli Sevil Hemşire'si son haliyle şoke etti!

08.11.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1979 yapımı Korkusuz Korkak filminde Sevil Hemşire'yi canlandıran usta oyuncu Ayşin Atav'ın, yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşırttı.

Korkusuz Korkak filminin güzeller güzeli Sevil Hemşire'si son haliyle şoke etti!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Korkusuz Korkak'ta canlandırdığı Sevil Hemşire karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu Ayşin Atav, son haliyle hayrete düşürdü.

Ayşin Atav, Kemal Sunal filmlerinin olmaz olmaz oyuncusu Dinçer Çekmez'in ilk eşidir. Atav ve Çekmez'in bu birliktelikten 'Ceren' adında bir kız çocukları bulunuyor.

Korkusuz Korkak filminin Sevil Hemşire'si bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız!

Dinçer Çekmez'in, ikinci evliliğinden de bir kızı olmuştu.

Dinçer Çekmez'in ikinci evliliğinden de bir kızı olmuştu.

Şaban Oğlu Şaban, Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı gibi sayısız projede yer alan Dinçer Çekmez, lösemi hastalığı nedeniyle 2013 yılında hayatını kaybetmişti.

Korkusuz Korkak filminin Sevil Hemşire'si bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız!

Şimdilerde 73 yaşında olan Ayşin Atav ise Korkusuz Korkak'tan sonra ekranlara veda ederek, uzun yıllar seslendirme sanatçılığı yaptı.

Korkusuz Korkak filminin Sevil Hemşire'si bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız!

Ayşin Atav'ın yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşırttı.

Korkusuz Korkak filminin Sevil Hemşire'si bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız!

Korkusuz Korkak filminin Sevil Hemşire'si bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız!

Korkusuz Korkak filminin Sevil Hemşire'si bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız!


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal
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