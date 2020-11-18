Korona aşısına dair tüm merak edilenler

Bilim insanlarının bu soruya net bir cevabı yok. Aşılar yalnızca virüse yakalanıldığında bağışıklık sistemimizin virüsle savaşmasını sağlamak için tasarlandı. Ağır semptomları %90 oranının üzerinde durdurduğu biliniyor. Ancak insanlar ateş veya öksürük gibi semptomlar göstermeseler bile virüs hala bulaşıcılığını köruyor. Bu da, kişilerin aşılamadan sonra da virüsü bulaştırabileceği anlamına geliyor. Aşıların aktarımı engelleyip engellemeyeceği, ancak çok daha fazla kişi aşılandıktan sonra ortaya çıkacak.

Evet. Virüs, yaşlı insanlar aşılansa dahi dolaşımda olmayı sürdürecek. Yayılımı durdurmanın en iyi yolu, olabildiğince çok insanın aşılanması. Ancak bu şekilde normale dönmek mümkün olacak.

Eğer genç ve sağlıklıysam aşı olmama gerek var mı?

Hayır! Aşılar, semptomları hafifletiyor ve enfeksiyon oranını düşürüyor. Ancak aşı olmadan önce virüsü kapanları iyileştirmeyecekler. Uzun zamandır insanlara yapılan grip aşıları, hastalığı ortadan kaldırmak yerine; yalnızca ölüm oranlarını düşürüyor.

Covid-19 aşısı dokuz aydır bekleniyor. Aşıyla ilgili peş peşe umut verici haberler, gerçek olamayacak kadar iyi.

Aşılar, kronik hastalıkları olan kişiler için güvenli mi?

Öyle olması umuluyor. Ancak bu konuyla ilgili henüz kesin bir bilgi yok. Aşılar, henüz her yaş grubundan ve farklı sağlık durumuna sahip insan üzerinde denenmedi.

Aşılar, hamile kadınlar için güvenli mi?

Bu sorunun da henüz kesin bir cevabı yok. Kimlerin aşılanıp aşılanamayacağı, aşı düzenleyicileri tarafından belirlenmek zorunda.

Aşılanınca Covid-19 endişeleri bitecek mi?

Ne yazık ki, hayır. Hastalığa karşı bağışıklığın ne kadar süreceğini henüz bilmiyoruz. Bilim insanları antikorların ne kadar süreyle etkili olduğunu görmek için aşı olan gönüllüleri yakından izlemeyi sürdürecek.

Aşılar DNA’yı değiştirir mi?

Hayır. Virüs DNA’si olan ve enjekte edilecek olan RNA, insan DNA’sı değildir. Bu teknik, haberci RNA olarak bilinir. Bağışıklık sistemine Covid-19 hücresinde bulunan bir proteini üretmesini söyler. Böylece bağışıklık sistemimiz, enfekte olduğumuzda virüsle nasıl savaşılacağını öğrenir. Bakteriyoloji uzmanı Profesör Hugh Pennington aşıların DNA üzerinde soğuk algınlığı enfeksiyonundan daha fazla bir değişikliğe neden olmayacağını söylüyor.