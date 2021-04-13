Korona mutasyonuna karşı 3. doz!

Öte yandan, koronavirüs sürekli mutasyona uğruyor dünya milyarlarca insanı aşılamak ve daha fazla varyasyon ortaya çıkmadan corona virüsü yok etmek için yarışıyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de şimdiye kadar 19 milyonu aşkın kişi aşılandı ve bunların yaklaşık 7 buçuk milyonu ikinci doz aşıyı oldu. Ancak, dünyanın geri kalanının çoğu bu hızın çok gerisinde.

Moderna’nın ince ayarlı aşı adayıyla ilgili bir klinik çalışmayı yürüten Emory Üniversitesi'nden Dr. Nadine Rouphael, "Virüsten önde olmamız gerekiyor. Geride kalmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimledik. Mevcut aşıların sağladığı korunmanın mutasyonlara karşı yeterli koruma sağlayıp sağlamayacağını henüz bilmiyoruz. Ancak, gerçekçi bir şekilde Covid-19’u alt etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün mutasyonları nedeniyle mevcut aşıların etkinlik oranının azalmasından endişe eden bilim insanları, Kalifornia, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarına karşı koruma sağlamak amacıyla üçüncü doz aşının klinik testlerine ABD’de başladı. Moderna’nın güncellenmiş bir versiyonun test edildiği denemelere yüzlerce gönüllü dahil edildi.

AŞI ÜRETİCİLERİ GÜNEY AFRİKA MUTASYONUN ENDİŞE VERİCİ OLDUĞU KONUSUNDA HEM FİKİR

Sadece aylar önce İngiltere'de ortaya çıkan ve yayılması daha kolay olan bir versiyon, şu anda Dünyada en yaygın varyant haline geldi. Ancak küresel olarak, birinci nesil aşıların ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan farklı bir varyanta karşı daha az koruma sağlayabileceği endişesi var. Tüm büyük aşı üreticileri, B.1.351 varyantına karşı bir güncelleme yapılması gerektiğinde konusunda fikir birliğine varmış durumda.

Bu kapsamda Emory Üniversitesi, bir yıl önceki ilk denemelerde Moderna'nın orijinal aşısını olan kişilerden güncellenen aşıyı test etmelerine yardımcı olmalarını istedi. Gönüllü Cole Smith, geri dönmenin zor bir karar olmadığını söyledi.

Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edilen çalışma, sadece Moderna'nın deneysel varyant aşısını üçüncü atış bağışıklık güçlendirici olarak test etmiyor. Emory'deki ve diğer üç tıp merkezindeki araştırmacılar da, henüz haşının herhangi bir Covid-19 aşısı yaptırmamış gönüllüleri kaydettiriyor.Çünkü araştırmacılar, hem aşının ilk versiyonun hem de güncellenmiş versiyonun birlikte ve ayrı ayrı olarak etkilerini incelemek istiyor.

Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve Alman ortağı BioNTech'e kendi ince ayarlı aşıları için benzer testleri başlatma izni verdi.

