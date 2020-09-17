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Koronalı anne emzirebilir mi

Duygu Balkaş Duygu Balkaş
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koronalı anne emzirebilir mi ve korana emzirmeye engel mi, sorularının yanıtlarını araştırdık...

Koronalı anne emzirebilir mi

Koronalı anne emzirebilir mi? Korana emzirmeye engel mi? Korona anne sütünden bebeğe geçer mi? Anne sütü ve covid-19 hakkında merak edilenlerin yanıtlarını araştırdık...

KORONALI ANNE EMZİREBİLİR Mİ?

Koronalı anne emzirebilir mi sorusu sıklıkla soruluyor. Yeni anneler covid-19 endişesi yaşarken bir yandan da böyle bir durumda emzirmek doğru mu yanlış mı merak ediyor. Uzmanların görüşlerini inceleyerek kolayca bilgi edinebileceğiniz bir makale hazırladık.

COVİD-19 POZİTİF ANNE EMZİRMEYE DEVAM EDEBİLİR Mİ?

Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılında başlayan ve hızla tüm dünyaya yayılan Covid-19 ile pek çok noktada hayatlar değişti. Covid- 19 / yeni tip covid virüsü / Korona gibi farklı adlarla anılan virüsün sosyal yaşamda yarattığı kaygılardan biri de anne - bebek ilişkisi üzerine oluyor. Koronalı anne bebeğini emzirmeli mi / annede korona varsa bebeğe geçer mi gibi kaygılar yaşanıyor. Bu konuda işin doğrusu nedir, sizin için araştırdık.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin bu konuda hazırladığı bir makaleye baktık. Makale 20. 04.2020 tarihinde paylaşılmış bilimsel bir çalışma. Söz konusu çalışmadan “çocuklarda anne sütü ile covid-19 bulaş bildirilmemiştir” notu düşülmüş. Bu, çok iç rahatlatıcı tabi. Ayrıca şu detay çok önemli:

“Çin’de sınırlı sayıda annede yürütülen güncel bir araştırmada son trimesterde olup laboratuvar ile onaylanan COVID-19 tanısı alan 9 gebenin 6’sından sezaryen doğum sonrası amniotik sıvı, kordon kanı, anne sütü ve bebeklerinden boğaz sürüntüsü alınmış ve SARS-CoV-2 için yapılan testlerin negatif sonuçlandığı bildirilmiştir”.
Bu makaleye göre covid-19 virüsü, anne sütü ile bebeğe geçmiyor. Öyle ise emzirmek bebeği covid-19 yapmıyor. Ancak annenin başka davranışları bebeği pozitif kılabilir. Elbette özellikle yenidoğan bir bebek ile annenin yakın temasının önemi düşünülünce covid-19’lu anneden bebeği korumanın ne kadar zor olduğu daha iyi anlaşılıyor. Tüm bu zorluklara rağmen bebeği korumak ve covid-19’a rağmen emzirmek yani anne sütü ile beslemek mümkün. Peki, covid-19 olmuş anne bebeğini nasıl emzirmeli ya da korona varsa anne sütü nasıl verilecek?

KORONA VE EMZİRME KURALLARI

Annenin tıpkı diğer testleri pozitif olan hastalar gibi kendini izole etmesi ve bebeği kendisinden koruması çok önemli. Bebeğin anne ile uyumaya, ona sarılmaya, ona dokunmaya ihtiyacı varken annenin sosyal mesafe ile bebeği kendinden uzak tutması çok zor. Ancak yapılabilecekler listesi şöyle:

  • Maske takmadan bebeğin yanına yaklaşmayın!
  • Doktorunuza da danışarak bir süre için doğrudan emzirmek yerine süt sağmayı tercih edin.
  • Sütü sağarken de meme ucunu silin ellerinizi iyice yıkayın.
  • Süt sağımı sırasında da maske takın.
  • Anne her süt sağma öncesinde yıkanmış ve giyilmemiş kıyafet giymeli ve süt sağacağı odayı havalandırmalıdır.
  • Anne bol sıvı tüketmeye, dengeli beslenmeye ve düzenli uykuya dikkat etmelidir.
  • Evde yaşayan diğer bireylerde hijyen konusunda eğitilmelidir.

    KORONALI ANNE SÜT SAĞIMINDA NELERE DİKKAT ETMELİ?

    Korona kapmış annenin süt sağma sırasında dikkat etmesi gerekenler şöyle:
    Öncelikle emzirip emzirmeyeceğinizi size hekim söylemeli. Eğer hekim, emrizmeyi bırakıp sadece süt sağmanızı istiyorsa uyunuz. Korona olan annenin süt sağma biçimi ise aşağıdaki kurallara dikkat ederek gerçekleşmelidir:

  • Sağım yapılacak oda önceden havalandırılmalı
  • Anne mümkünse duş almalı değilse ellerini prosedüre uygun olarak detaylıca yıkamalı.
  • Anne yüzünü de yıkamalı.
  • Mümkünse elbiseler de yeni yıkanmış olmalı.
  • Maske taktıktan sonra sağıma başlamalı.
  • Süt sağma pompası ve biberon gibi her bir parçaya dokunmadan önce eller mutlaka yıkanmış olmalı.

  • Sağılan süt, saklanacaksa üzerine sağım tarihi yazılarak buzdolabında veya dondurucuda saklanmalı.

    HASTANEDE SÜT SAĞIP BEBEK İÇİN SAKLAMAK

    Bazen covid-19’lu anne ile bebek hastanede müşahede altında olabilir. Bu durumda sağılan sütün saklanması süreci şöyle olmalı:

  • Eğer anne el pompası veya elektrikli bir pompa ile süt sağıyorsa, pompa ya da biberonun herhangi bir parçasına dokunmadan önce ellerini yıkamalı ve her kullanımdan sonra pompayı uygun şekilde temizlemelidir.
  • Pompalama alanını temiz olmalı. Özellikle paylaşılan bir pompa kullanılıyorsa kadranlar, güç anahtarı ve tezgah dezenfektan mendillerle temizlenmeli.
  • Sütü güvenli bir şekilde saklanmalı. Süt toplama şişesi veya süt toplama torbanın ağzı kapalı olmalı.
  • Süt saklama torbası veya şişesi üzerinde tarih - saat - anne simi yazmalı.
  • Pompa parçaları sadece bebek besleme ekipmanlarını yıkamak için kullanılan temiz bir kaba yerleştirilmeli. Bu arada pompa parçalarını doğrudan lavaboya koymak çok yanlış. Çünkü lavabo veya kanallardaki mikroplar pompayı kirletebilir.

COVİD-19 POZİTİF ANNE VE SÜT SAĞMA POMPASI HİJYENİ

Hem covid19’lu anneler için hem de normal koşullarda süt sağma pompası ve parçalarının hijyeni çok önemlidir. Peki, süt sağma makinesi nasıl temizlenir?

Pompa ve parçalarının yıkanma şekli şöyle olmalı:

  • Kaba sıcak su doldurun ve bebekler için uygun deterjan ekleyin.
  • Öğeleri pompa kiti üreticisinin talimatlarına göre fırçalayın. Fırça kullanıyorsanız, yalnızca bebek besleme ürünlerini temizlemek için kullanılan temiz bir fırça kullanın.
  • Parçaları, akan suyun altında tutarak iyice durulayın.
  • İyice kurumaya bırakın. Pompa parçalarını, lavaboyu ve şişe fırçasını kirden ve tozdan korunan bir alanda temiz, kullanılmamış bir bulaşık havlu veya kağıt havlu üzerine yerleştirin. Eşyaları ovmak veya patlatmak için bulaşık havlusu kullanmayın çünkü mikropları birinden diğerine kolayca aktarabilir.
  • Mümkünse, bulaşık makinesini sıcak su ve ısıtmalı kurutma döngüsü (veya dezenfektan ayarı) kullanarak çalıştırıp, makinada yıkayabilirsiniz; bu daha fazla mikrop öldürmeye yardımcı olabilir.
  • Makineden ekipmanı çıkarırken ellerin temiz olduğundan emin olun.

Özetle; anne sütünün korona taşıyıcı özelliği olmadığına yönelik sonuçlar çıkmaya devam etse de emzirme sürecinde tanı konmuş annenin uyması gereken çok önemli noktalar bulunuyor ve bu noktalar aslında pandemi sürecinde herkesin uyması gereken kurallarla aynı. Emzirme esnasında ağız ve burunun maskenin ardında olması, bebeğe dokunmadan önce her türlü hijyen önlemlerinin alınması, genel olarak dokunulan yüzeylerin temizliği ve temas sonrası yine kendi hijyenini sağlamak. Hem annenin hem bebeğin bulunduğu alanların sıkça havalandırılması ve kıyafetlerin 60-90 derece sıcaklıkta yıkanması gibi aslında her daim özen göstermemiz gereken pandemi ile daha da önemli olan günlük hayat alışkanlıklarımız bizleri salgına karşı koruyan en önemli davranış kalıpları.


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