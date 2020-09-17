Koronalı anne emzirebilir mi? Korana emzirmeye engel mi? Korona anne sütünden bebeğe geçer mi? Anne sütü ve covid-19 hakkında merak edilenlerin yanıtlarını araştırdık...

KORONALI ANNE EMZİREBİLİR Mİ?

Koronalı anne emzirebilir mi sorusu sıklıkla soruluyor. Yeni anneler covid-19 endişesi yaşarken bir yandan da böyle bir durumda emzirmek doğru mu yanlış mı merak ediyor. Uzmanların görüşlerini inceleyerek kolayca bilgi edinebileceğiniz bir makale hazırladık.

COVİD-19 POZİTİF ANNE EMZİRMEYE DEVAM EDEBİLİR Mİ?

Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılında başlayan ve hızla tüm dünyaya yayılan Covid-19 ile pek çok noktada hayatlar değişti. Covid- 19 / yeni tip covid virüsü / Korona gibi farklı adlarla anılan virüsün sosyal yaşamda yarattığı kaygılardan biri de anne - bebek ilişkisi üzerine oluyor. Koronalı anne bebeğini emzirmeli mi / annede korona varsa bebeğe geçer mi gibi kaygılar yaşanıyor. Bu konuda işin doğrusu nedir, sizin için araştırdık.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin bu konuda hazırladığı bir makaleye baktık. Makale 20. 04.2020 tarihinde paylaşılmış bilimsel bir çalışma. Söz konusu çalışmadan “çocuklarda anne sütü ile covid-19 bulaş bildirilmemiştir” notu düşülmüş. Bu, çok iç rahatlatıcı tabi. Ayrıca şu detay çok önemli: