Koronalı anne emzirebilir mi? Korana emzirmeye engel mi? Korona anne sütünden bebeğe geçer mi? Anne sütü ve covid-19 hakkında merak edilenlerin yanıtlarını araştırdık...
Koronalı anne emzirebilir mi sorusu sıklıkla soruluyor. Yeni anneler covid-19 endişesi yaşarken bir yandan da böyle bir durumda emzirmek doğru mu yanlış mı merak ediyor. Uzmanların görüşlerini inceleyerek kolayca bilgi edinebileceğiniz bir makale hazırladık.
Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılında başlayan ve hızla tüm dünyaya yayılan Covid-19 ile pek çok noktada hayatlar değişti. Covid- 19 / yeni tip covid virüsü / Korona gibi farklı adlarla anılan virüsün sosyal yaşamda yarattığı kaygılardan biri de anne - bebek ilişkisi üzerine oluyor. Koronalı anne bebeğini emzirmeli mi / annede korona varsa bebeğe geçer mi gibi kaygılar yaşanıyor. Bu konuda işin doğrusu nedir, sizin için araştırdık.
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin bu konuda hazırladığı bir makaleye baktık. Makale 20. 04.2020 tarihinde paylaşılmış bilimsel bir çalışma. Söz konusu çalışmadan “çocuklarda anne sütü ile covid-19 bulaş bildirilmemiştir” notu düşülmüş. Bu, çok iç rahatlatıcı tabi. Ayrıca şu detay çok önemli:
“Çin’de sınırlı sayıda annede yürütülen güncel bir araştırmada son trimesterde olup laboratuvar ile onaylanan COVID-19 tanısı alan 9 gebenin 6’sından sezaryen doğum sonrası amniotik sıvı, kordon kanı, anne sütü ve bebeklerinden boğaz sürüntüsü alınmış ve SARS-CoV-2 için yapılan testlerin negatif sonuçlandığı bildirilmiştir”.
Bu makaleye göre covid-19 virüsü, anne sütü ile bebeğe geçmiyor. Öyle ise emzirmek bebeği covid-19 yapmıyor. Ancak annenin başka davranışları bebeği pozitif kılabilir. Elbette özellikle yenidoğan bir bebek ile annenin yakın temasının önemi düşünülünce covid-19’lu anneden bebeği korumanın ne kadar zor olduğu daha iyi anlaşılıyor. Tüm bu zorluklara rağmen bebeği korumak ve covid-19’a rağmen emzirmek yani anne sütü ile beslemek mümkün. Peki, covid-19 olmuş anne bebeğini nasıl emzirmeli ya da korona varsa anne sütü nasıl verilecek?
Annenin tıpkı diğer testleri pozitif olan hastalar gibi kendini izole etmesi ve bebeği kendisinden koruması çok önemli. Bebeğin anne ile uyumaya, ona sarılmaya, ona dokunmaya ihtiyacı varken annenin sosyal mesafe ile bebeği kendinden uzak tutması çok zor. Ancak yapılabilecekler listesi şöyle:
Korona kapmış annenin süt sağma sırasında dikkat etmesi gerekenler şöyle:
Öncelikle emzirip emzirmeyeceğinizi size hekim söylemeli. Eğer hekim, emrizmeyi bırakıp sadece süt sağmanızı istiyorsa uyunuz. Korona olan annenin süt sağma biçimi ise aşağıdaki kurallara dikkat ederek gerçekleşmelidir:
Sağılan süt, saklanacaksa üzerine sağım tarihi yazılarak buzdolabında veya dondurucuda saklanmalı.
Bazen covid-19’lu anne ile bebek hastanede müşahede altında olabilir. Bu durumda sağılan sütün saklanması süreci şöyle olmalı:
Hem covid19’lu anneler için hem de normal koşullarda süt sağma pompası ve parçalarının hijyeni çok önemlidir. Peki, süt sağma makinesi nasıl temizlenir?
Pompa ve parçalarının yıkanma şekli şöyle olmalı:
Özetle; anne sütünün korona taşıyıcı özelliği olmadığına yönelik sonuçlar çıkmaya devam etse de emzirme sürecinde tanı konmuş annenin uyması gereken çok önemli noktalar bulunuyor ve bu noktalar aslında pandemi sürecinde herkesin uyması gereken kurallarla aynı. Emzirme esnasında ağız ve burunun maskenin ardında olması, bebeğe dokunmadan önce her türlü hijyen önlemlerinin alınması, genel olarak dokunulan yüzeylerin temizliği ve temas sonrası yine kendi hijyenini sağlamak. Hem annenin hem bebeğin bulunduğu alanların sıkça havalandırılması ve kıyafetlerin 60-90 derece sıcaklıkta yıkanması gibi aslında her daim özen göstermemiz gereken pandemi ile daha da önemli olan günlük hayat alışkanlıklarımız bizleri salgına karşı koruyan en önemli davranış kalıpları.
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