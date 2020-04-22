Koronavirüs: ABD'deki en büyük salgının bilinmeyen hikâyesi

ABD'de çok sayıda Kızılderili koruma bölgesinin bulunduğu Güney Dakota eyaletinin en büyük şehri Sioux Falls'da nasıl oldu da ülkedeki koronavirüs salgınında en büyük öbek oluştu?

Argus Leader adlı yerel gazetenin Facebook sayfasına 25 Mart'ta bir mesaj düştü. Julia'nın gönderdiği mesajda "Smithfield'a bir bakar mısınız?" diye yazıyordu. "Covid-19 pozitif olan bir vaka var ve hala açık kalmayı planlıyorlar" diye devam ediyordu mesaj.

Smithfield, Güney Dakota eyaletinin Sioux Falls kentinde domuz ürünleri üreten bir fabrikay. Sioux Nehri kenarında kurulu sekiz katlı dev bina, ABD'de domuz ürünleri üreten dokuzuncu büyük tesis ve 3 bin 700 işçisiyle kentteki dördüncü büyük işveren konumunda.

Yerel gazete ertesi gün "Smithfield'da bir işçi koronavirüs pozitif çıktı" başlığıyla bir haber yayımladı. Fabrika yönetiminden bir sözcü olayı doğrulamış ve söz konusu işçinin 14 gün karantinaya alındığını ve tesisin dezenfekte edildiğini anlatıyordu.

Ancak Trum yönetimi tarafından "kritik altyapı sanayi" olarak tanımalan kategoriye girdiği için fabrika üretime devam edecekti.