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  4. Koronavirüs aşısında 3. doz tartışması! Uzman isimden 'çapraz aşılama' önerisi

Koronavirüs aşısında 3. doz tartışması! Uzman isimden 'çapraz aşılama' önerisi

02.07.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, koronavirüs aşısında çapraz aşılama yönteminin faydalı olacağını söyleyerek, "Daha önce Sinovac aşısı olmuş kişilerin 3. dozda BioNTech aşısını, ilk iki doz BioNTech aşısı olanlar içinde 3. dozda Sinovac aşısını öneriyoruz" dedi.

Koronavirüs aşısında 3. doz tartışması! Uzman isimden 'çapraz aşılama' önerisi

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker yaptığı açıklamada, vatandaşların 3. doz aşılarını yaptırmalarının faydalı olacağını söyledi.

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Çapraz aşılama yönteminin 3. doz aşı seçiminde kullanılması gerektiğini kaydeden Tokar, "Koronavirüsle ilgili olarak dün itibariyle 3. doz aşılamalar başladı. 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına aşılama sürecinin üzerinden 6 ay geçtiği için 3. doz aşılarını olmalarını öneriyoruz. Bu noktada Türkiye’de bu grup aşılandığında sadece Sinovac aşıları mevcuttu. Şu anda da ülkemizde iki çeşit aşı olduğu içinde bakanlık kişilere tercih hakkı bıraktı. Vatandaşlar aşıları nasıl tercih etmeleri gerekiyor diye düşünürsek, çapraz aşılama tüm antikorları ve mutasyonları kaplama açısından bilimsel olarak öneriliyor. Çapraz aşılamadan kastımız, daha önce Sinovac aşısı olmuş kişilerin Biontech tercih etmeleri uygun olabilir. İlk iki doz Biontech olanlar içinde Sinovac aşılamasını öneriyoruz ama belirli bir süre geçmesi gerekiyor. Çünkü 50 yaş üzeri ve sağlık çalışanlarında minimum 4-5 aylık bir süre geçti. Vücudun bağışıklık sistemini tekrar tekrar uyarmamak gerekiyor. Uyarma süresi en az 3-4 ay olması gerekiyor. O yüzden halkımızdan 3. Doz aşılarını olurken 2. dozdan sonra belirli bir süre beklemelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

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"3. DOZUN MUTLAKA OLUNMASI GEREKİYOR"

Toker, "Dünya genelinde değişik mutasyonlar mevcut. Bunlara yönelik olarak 3. dozun mutlaka olunması gerekiyor. Ayrıca hastanemizde yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 75 ile 100 gün arasında aşı yanıtları antikor olarak düşmeye başlıyor. Aynı şekilde hiç aşı olmamış ama hastalığı geçirmiş kişilerde de biz antikor yanıtlarına baktığımızda ortalama 82 gün civarında yeniden antikor yanıtlarının azaldığını gördük. Kişiler ‘ben hastalığımı geçirdim, kendi bağışıklığım mevcut’ deseler bile mutlaka aşılanma öneriyoruz. Çünkü belirli bir süre sonra bu virüsün vücutta oluşturduğu etki azalıp yeni bir virüsle tekrardan hastalığı geçirebilirler" dedi.

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Kaynak: İHA

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koronavirüs (Covid-19) Kayseri koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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