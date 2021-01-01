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Koronavirüs aşısıyla ilgili '28 gün' uygulamasına Prof. Dr. Hasan Tezer'den açıklama

01.01.2021 15:39 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs aşısıyla ilgili '28 gün' uygulamasına Prof. Dr. Hasan Tezer'den açıklama

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, koronavirüs aşısının 28 gün arayla iki doz olarak uygulanmasıyla ilgili olarak "Aşı, 0-28 gün aralıkla uygulandığında antikor, yani bağışık yanıtının 0-14 günde yapılana göre daha yüksek olduğunu görüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, Çin menşeli Kovid-19 aşısının iki doz uygulamasının neden 28 gün arayla yapılacağını açıkladı. Prof. Dr. Tezer, aşının Faz 2 çalışmalarına bakıldığı zaman iki dozluk şemasının değerlendirildiğini kaydetti.

'BAĞIŞIK YANITI DAHA YÜKSEK'

Bu şemaların 0-14 ve 0-28 gün aralıklarla yapılan aşı uygulaması olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tezer, şöyle dedi:

"Bu şemalara baktığımızda aşı 0-28 gün aralıkla uygulandığında antikor yani bağışık yanıtının 0-14 günde yapılana göre daha yüksek olduğunu görüyoruz. Aşı bilgilerimize baktığımız zaman insanları, daha yüksek bağışık yanıtın daha iyi koruyabileceğini, bağışık yanıtın yüksek olması sebebiyle daha uzun süreli bir bağışık yanıtın oluşabileceğini görüyoruz. Covid-19 enfeksiyonunda bulaşıcılığını takip edeceğiz, değerlendireceğiz. Yüksek bağışıklık antikor düzeyi, bulaşıcılığı da engelleyebilir. Bunlar bizim için olan avantajlar. Aşı 1'inci dozdan sonra da bağışık yanıt oluşturuyor; ama asıl istediğimiz etki 2'nci dozdan sonra oluşan etkilerdir. Bu şemalar bizi ne kadar uzun süre koruyacak; şu anda onu bilmiyoruz. Amacımız uzun süreli bir koruma sağlamasıdır. Diğer aşılarda da bunu bilmiyoruz. Faz 3 çalışması dediğimiz çalışmalar devam ediyor. Ülkemizde geçen hafta ara verisi açıklanmış çalışmalar da devam edecek."

Prof. Dr. Tezer, aşının 14 gün sürecek laboratuvar incelemesinin devam ettiğini belirterek, "14 gün sonra aşının değerlendirmesi olumlu olursa, planlandığı şekilde insanlarımız aşılanmaya başlanacak. Bu aşının Faz 3 çalışmaları da sürüyor. Yakın zamanda ülkemizde ara veri sonuçları açıklandı. Öncesinde Faz 1 ve Faz 2 çalışmaları var. Bu şu demek oluyor; hem güvenliğini hem de vücudumuzda bağışık olduğu antikor yanıtlarını gösteren çalışmalar var" diye konuştu.

Prof. Dr. Tezer, Türkiye'de vaka sayılarının da azalmaya başladığını ifade ederek, aşının etkinliğinin en yüksek düzeyde tutulması için bu dönemde bütün kurallara uymanın oldukça önemli olduğunu vurguladı. Vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini de belirten Prof. Dr. Tezer, teması azaltıcı önlemler arasında kısıtlamaların da bir süre devam etmesinin ilk sırada yer aldığını kaydetti.

Kaynak: DHA

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