HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

09.06.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.00’da YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

SON 24 SAATE VAKA SAYISI ARTTI, CAN KAYBI AZALDI

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 557 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1044 oldu, 5 bin 836 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 173 bin 186'ya yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 899 bin 143'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236, vefat sayısı 48 bin 341 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladıSon dakika! Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

8 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Genç kadını darp edip 5. kattan atlamak istediGenç kadını darp edip 5. kattan atlamak istedi
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca bilim kurulu Sağlık Bakanı

En Çok Okunan Haberler

Hayvan hakları yasasında sona gelindi!

Hayvan hakları yasasında sona gelindi!

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Paşinyan'dan Aliyev'e çağrı: Tüm esirleri bırak oğlumu al

Paşinyan'dan Aliyev'e çağrı: Tüm esirleri bırak oğlumu al

Şoke eden final! Diziye veda etti açıklama yaptı

Şoke eden final! Diziye veda etti açıklama yaptı

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Operasyonlar 06.00'da başladı! Çok sayıda gözaltı

Operasyonlar 06.00'da başladı! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çarpıcı araştırma: Koronavirüsten daha çok koruduğu ortaya çıktı

Çarpıcı araştırma: Koronavirüsten daha çok koruduğu ortaya çıktı

Görüntüler olay olmuştu! Neden yaptıklarını açıkladılar

Görüntüler olay olmuştu! Neden yaptıklarını açıkladılar

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.