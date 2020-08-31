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Koronavirüs döneminde günde 120 gram tüketilmeli

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.08.2020 13:55 | Son Güncelleme

Kalsiyum ve D vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Evnur Saray, “Peynir tüketimi özellikle koronavirüsün yaşandığı bu dönemde çok önemli. Günlük 60 ile 120 gram arasında peynir tüketmek gerekiyor” dedi.

Koronavirüs döneminde günde 120 gram tüketilmeli

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan peynir, güçlü kemikler için önem taşıdığı kadar bağışıklık sisteminin de dostu olarak biliniyor.

Koronavirüs sürecinde mesafe ve hijyen kurallarının yanı sıra büyük önem taşıyan bağışıklık sistemini güçlendirmek için peynir tüketimi önerisinde bulunan Beslenme ve Diyet uzmanı Evnur Saray, "Günde ortalama 1-2 dilim peynir bizim için yeterli. Bu kilo, yaş ve boya göre de değişiklik gösteriyor. Fazla kiloluysak bu 3-4 dilime de çıkabilir. Kalsiyum içeriğinden zengin ayrıca E, D ve K vitamini de içerdiği için bu dönemlerde günlük 60 ile 120 gram arasında peynir tüketmek bizim için son derece önemli. Besin çeşitliliği de gerekiyor. Et, sebze ve meyve de tüketeceğiz ama peynir de olursa bağışıklığımız daha güçlü olacak. Böylece kas kaybımız olmayacak, kalsiyumdan zengin beslenmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

OSTEOPOROZLU BİREYLER MUHAKKAK TÜKETMELİ

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Günümüzde osteoporozun (kemik erimesi) önemli halk sağlığı sorunlarından biri haline geldiğini belirten Saray, “Osteoporozda kalsiyum ve D vitamini çok önemli çünkü kemiklerin yapısı için kalsiyum almamız gerekiyor. Belirli bir yaştan sonra D vitamininin deride yapımı ve bağırsak emilimi de azalıyor. Bu yüzden peynir özellikle osteoporozlu bireylerde çok önemli” dedi.

PEYNİR TÜKETEMEYENLER İÇİN ÖNERİ

Peynir tüketmeyenlerin hastalıklar için risk altında olmadığını ancak bireylerin peynir yerine muhakkak yoğurt, süt, kefir tüketimi yapmaları gerektiğini söyleyen Saray, “Kalsiyumdan zengin besinleri tüketebiliriz. Peynirin hem proteini yüksek hem de kalsiyum açısından daha zengin ve yağda eriyen vitaminleri taşıyor” dedi.

ÇOCUKLARA ÖZEL SUNUMLAR YAPILMALI

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Özellikle ağız ve diş sağlığı aynı zamanda kemik gelişimleri için de çocukların peynir tüketimin önemine değinen Saray, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Peynir tüketmeyen çocuklar için bunu çeşitlendirebiliriz. Ülkemizde de birçok çeşitte peynir var. Genellikle ebeveynler tek çeşit peynir üzerinden gidiyorlar. Bu süreçte peyniri çeşitlendirmek, daha eğlenceli hale getirmek çocuklara iyi gelecektir. Eğer hiç peynir tüketemiyorsa da süt ve yoğurtla destekleyebiliriz. Hiç süt içmeyen bir çocuğa da peynir takviyesi bizim için kalsiyum açısından dolayı kurtarıcı olacaktır. Peyniri omletlere karıştırıp, güzel sunumlar yaparak sunarsak çocuğun albenisi daha da artacaktır ve peynire bakış açısı değişebilir. Peynir tüketmesi daha kolay hale gelecektir.”

TUZLU PEYNİRDE HİPERTANSİYON RİSKİ

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A, D, E ve K vitaminleri taşıdığı için peynirin önemli bir besin olduğunu dile getiren Saray, "İleriki yaşlardaki bireyler için özellikle az tuzlu peynirleri öneriyoruz. Çünkü tuzlu peynir hipertansiyon riskini artırıyor. Kolesterolü yüksek olan bireyler de lor peyniri gibi az yağlı peynirleri tüketirse daha sağlıklı olur. Hipertansiyon hastasıysa tuzsuz olması, kolesterol ve kalp hastalıkları varsa biraz daha az yağlı peynirleri tercih etmek bizim için daha önemli. Laktoz intöleransı (duyarlılık) olan bireylerde keçi peynirleri veya laktozsuz peynirler öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

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