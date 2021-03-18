Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. eSpor
  4. Koronavirüs etkisi: E-spora ilgi arttı! Oyun oynayarak 10 bin TL kazanan var

Koronavirüs etkisi: E-spora ilgi arttı! Oyun oynayarak 10 bin TL kazanan var

Enes Çırtlık Enes Çırtlık 18.03.2021 13:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs etkisi: E-spora ilgi arttı! Oyun oynayarak 10 bin TL kazanan var

Adana Elektronik Sporlar İl Temsilcisi Yusuf Genç, profesyonel anlamda oyun oynayan e-sporcuların aylık 4 bin ila 10 bin lira para kazandığını söyledi. Pandemiyle birlikte elektronik spora ilginin arttığını belirten Genç, "E-Spor o kadar kapsamlı bir iş haline geldi ki bu sporu profesyonel anlamda yapanlar için bir meslek kolu oluştu" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 24 Nisan 2018 tarihinde Türkiye E-Spor Federasyonu'nun kurulmasının ardından, e- spor dalında gelişmeler devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet yürüten Elektronik Sporlar Federasyonu, düzenlediği turnuvalarda binlerce lira ödül dağıttı. Birçok büyük markanın sponsor olarak turnuvalar düzenlemesi ve çok sayıda Türk e- spor oyuncusunun yurt dışındaki turnuvalardan yüksek miktarda para kazanmasının ardından bilgisayar oyuncularının bu branşa ilgisi daha da arttı. Ortalama 20 bin liralık bütçeyle kurulan bilgisayar ile yapılan e-spora ilgi, pandemi döneminde neredeyse 10 katına çıktı. Koronavirüs salgınına karşı getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında uzun süre evde kalan kişiler, e-spor dalına merak saldı.

ozel-koronavirus-e-spora-ilgiyi-artirdi-oyun-oynayarak-10-bin-tl-kazanan-var_3379_dhaphoto5

'E-SPOR MESLEK HALİNE GELDİ'

Adana Elektronik Sporlar İl Temsilcisi Yusuf Genç, dünya genelindeki popüler oyunları oynayan kişilerin, arkadaş gruplarıyla bir takım oluşturarak ya da bireysel olarak düzenlenen turnuvalara katılarak e-sporcu olabileceğini söyledi. Yusuf Genç, e-sporcu olmak isteyenlerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine müracaat ederek lisans çıkarabileceklerini aktardı. Federasyonun Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olduğunu dile getiren Genç, ''E-spor son zamanlarda bir meslek haline geldi. Çünkü sektörde çok fazla bir iş alanı mevcut: ışıkçı, sesçi, oyuncular, menajerler, antrenörler gibi. O kadar kapsamlı bir iş haline geldi ki bu sporu profesyonel anlamda yapanlar için bir meslek kolu oluştu" dedi.

ozel-koronavirus-e-spora-ilgiyi-artirdi-oyun-oynayarak-10-bin-tl-kazanan-var_4719_dhaphoto1

Elektronik Sporlar Federasyonu kurulmadan önce Türklerin yurt dışındaki oyun turnuvalarına katılarak oyun oynadığını belirten Genç, "Federasyonumuzun kurulmasının ardından bu takımlar daha da güçlendi. Federasyonumuz bizi uluslararası düzeyde temsil etmek için elinden geleni yapıyor. Şu anda birçok oyun dalında bizi temsil eden Türk takımlarımız var. Bunun haricinde milli takım statüsünde oynayan takımlarımız da var" diye konuştu.

'PANDEMİ SÜRECİNDE İNSANLARIN OYUNLARA MERAKI ARTTI'

Pandemi sürecinde vatandaşların bilgisayar oyunları oynamaya başladığını ve elektronik spora bakış açısının değiştiğini anlatan Yusuf Genç, "Vatandaşlar sosyal medya üzerinden yayın yaparak para kazananların izlenme oranlarını görünce ilgisi daha da arttı. Bu sayede oyunların oynanma sayısında ciddi artış oldu" ifadelerini kullandı.

ozel-koronavirus-e-spora-ilgiyi-artirdi-oyun-oynayarak-10-bin-tl-kazanan-var_3379_dhaphoto3

CS:GO dünya sıralamasında sürpriz değişiklik!CS:GO dünya sıralamasında sürpriz değişiklik!

'15-20 BİN LİRA BÜTÇEYLE E-SPORCU OLUNABİLİR'

Bir kişinin, profesyonel anlamda herhangi bir kulüpten ve sponsordan destek almıyorsa, bireysel olarak 15-20 bin lira gibi yatırımla e-sporcu olabileceğini kaydeden Genç, ''Dünya genelinde çok büyük turnuvalar yapılıyor. Ülkemizde de federasyonumuzla birlikte Türkiye Şampiyonası başladı. Turnuvaların ödülleri 100 bin liranın üstünde. Yurt dışında ise bazı oyunların çok daha büyük bir turnuvası oluyor. Dünyanın her yerinden katılımcılar geliyor. Turnuva ödülü olarak da 100 bin doların üstünde ödül veriliyor. Bakanlığımızın 2018 yılında yayınladığı raporda, en çok kazanan e- sporcular vardı. Kazançlar; branş ve oyunlara göre değişkenlik gösteriyor. Ülkemizde yabancı oyunlar da çok fazla sayıda. Örneğin başka ülkeden gelip Türkiye'deki kulüplerde oynuyorlar. Bir Türk oyuncu ortalama statüdeki bir takımda oynuyorsa aylık 4 bin ila 10 bin lira para kazanıyor" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'
Galatasaray Espor'dan yeni transfer!Galatasaray Espor'dan yeni transfer!
Yılbaşında oteller açık mı? Kutlama yapılacak mı?Yılbaşında oteller açık mı? Kutlama yapılacak mı?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

60 kilo cehennemi! Bu ülkede zayıf olanlar kabul edilmiyor

60 kilo cehennemi! Bu ülkede zayıf olanlar kabul edilmiyor

Herkesin öldüğü kazadan kurtuldu! Ormanda tek başına kaldı

Herkesin öldüğü kazadan kurtuldu! Ormanda tek başına kaldı

Beş insanı kurtarmak için bir insanı öldürür müydünüz?

Beş insanı kurtarmak için bir insanı öldürür müydünüz?

Gerçek isimleri çok az kişi tarafından biliniyor

Gerçek isimleri çok az kişi tarafından biliniyor

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Arka bahçesinde nükleer reaktör üretti! Bütün mahalleyi etkiledi

Arka bahçesinde nükleer reaktör üretti! Bütün mahalleyi etkiledi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Osmanlı’da o yılın gizemi! 33 yılda bir hiç yaşanmamış sayılıyor

Osmanlı’da o yılın gizemi! 33 yılda bir hiç yaşanmamış sayılıyor

Türküyü bir kez de bu hikayeden sonra dinleyin

Türküyü bir kez de bu hikayeden sonra dinleyin

İlginç ve talihsiz ölümleriyle uzun süre konuşulan ünlü isimler!

İlginç ve talihsiz ölümleriyle uzun süre konuşulan ünlü isimler!

Diğer Haberler

CS:GO dünya sıralamasında sürpriz değişiklik!

Dünya sıralaması değişti! İşte ilk 10 takım

Mustafa Berk “Ruvelius” Baraklı Galatasaray Espor'a transfer oldu

Galatasaray Espor'dan yeni transfer!

Turkcell eMilli Takım FIFA21 seçmelerinde büyük final

Türkiye için mücadele edecekler!

Call of Duty: Mobile oyuncusu rakibini bıçaklayarak öldürdü!

E-Spor dünyasını sarsan cinayet!

Ferdi 'purelonely' Ebiri Dark Passage Esports'a veda etti!

Dark Passage Esports'ta şaşırtan ayrılık!

Reflex Masters #2 Valorant Turnuvası sona erdi

Türkiye'de ilgi gören turnuvanın kazananı belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.