CS:GO dünya sıralamasında sürpriz değişiklik!

CS:GO arenasında rekabet kızışıyor. Bu rekabet her zaman olduğu gibi HLTV CS:GO dünya sıralamasına da yansıyor. Takımların ter döktüğü birbirinden önemli müsabakalar sonrası bu listede değişiklik yaşandı. Üstelik değişiklik lideri de koltuğundan etti.

The removal of DreamHack Masters Winter and BLAST Fall Finals from the recent events subranking caused several changes



Most notably, NAVI take the throne from Astralis and Vitality fall out of the top 5.



➡️https://t.co/hiMYRpUL3j pic.twitter.com/ACnM2Qy5Vm — HLTVorg (@HLTVorg) March 15, 2021

ASTRALİS NAVI'DEN KOLTUĞUNU ALDI

HLTV Twitter hesabından paylaşılan bilgilere göre, DreamHack Masters Kış ve BLAST Sonbahar Finalleri, CS:GO dünya sıralamasında birkaç değişikliğe neden oldu. En önemlisi ise NAVI (Natus Vincere) tahtını Astralis'ten aldı. Vitality ise ilk 5'ten düştü. İşte sıralamanın tamamı:

İŞTE İLK 10 CS:GO TAKIMI