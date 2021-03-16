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CS:GO dünya sıralamasında sürpriz değişiklik!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık 16.03.2021 17:27 | Son Güncelleme:
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CS:GO dünya sıralamasında sürpriz değişiklik!

HLTV CS:GO en iyi takımlar listesinde değişiklik yapıldı. Değişiklik ile birlikte listenin bir numarası olan Astralis, liderliği kaptırdı.

CS:GO arenasında rekabet kızışıyor. Bu rekabet her zaman olduğu gibi HLTV CS:GO dünya sıralamasına da yansıyor. Takımların ter döktüğü birbirinden önemli müsabakalar sonrası bu listede değişiklik yaşandı. Üstelik değişiklik lideri de koltuğundan etti.

ASTRALİS NAVI'DEN KOLTUĞUNU ALDI

HLTV Twitter hesabından paylaşılan bilgilere göre, DreamHack Masters Kış ve BLAST Sonbahar Finalleri, CS:GO dünya sıralamasında birkaç değişikliğe neden oldu. En önemlisi ise NAVI (Natus Vincere) tahtını Astralis'ten aldı. Vitality ise ilk 5'ten düştü. İşte sıralamanın tamamı:

İŞTE İLK 10 CS:GO TAKIMI

  1. Natus Vincere (NAVI) / +1 sıra
  2. Astralis / -1 sıra
  3. Virtus.pro / yerini korudu
  4. Liquid / +2 sıra
  5. Gambit / -1 sıra
  6. Vitality / -1 sıra
  7. Spirit / +1 sıra
  8. BIG / -1 sıra
  9. Complexity / yerini korudu
  10. Heroic / +3 sıra
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Anahtar Kelimeler:
Counter-Strike: Global Offensive
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