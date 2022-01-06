Koronavirüs, Omicron derken şimdi de kuş gribi dalgası! ''İnsanlara bulaşma riski çok yüksek''

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne (OIE) göre, Avrupa ve Asya'ya yayılan yeni bir kuş gribi dalgasının insanlara da yayılma oranı daha yüksek olarak açıklandı. OIE, hükümetler ve kümes hayvanları endüstrisi ile birlikte, bu kuş gribi dalgasının çok sayıda varyantı olduğundan endişe duyuyor.

The Mirror'a göre, daha önce, kuş gribi salgınlarının ardından on milyonlarca kuş öldürüldü ve ticaret kısıtlamaları getirildi.

''DAHA FAZLA VARYANT ORTAYA ÇIKTI''

OIE Genel Müdürü Monique Eloit, "Bu sefer durum daha zor ve daha riskli çünkü daha fazla varyantın ortaya çıktığını görüyoruz, bu da onları takip etmeyi zorlaştırıyor. Mutasyona uğraması veya insanlar arasında bulaşabilen bir insan gribi virüsü ile karışması ve ardından aniden yeni bir boyut kazanması riski artırıyor'' dedi.

Salgınlar genellikle, enfeksiyonun göçmen kuşlar tarafından yayıldığı sonbaharda başlıyor. 15 ülke, Ekim ile Aralık sonu arasında kümes hayvanlarında kuş gribi salgınları bildirmişti. Bunlar çoğunlukla insanlara geçen birkaç kuş gribi türünden biri olan H5N1 türü oldu.

DÖRT MİLYON KUŞ İTLAF EDİLDİ

OIE verilerine göre, İtalya 285 salgın ve yaklaşık dört milyon kuş itlafıyla Avrupa'da en kötü etkilenen ülke oldu. Geçen ay İngiltere'nin şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi. Ancak halk sağlığı tavsiyelerine göre kuş gribinin insan sağlığına ve gıda güvenliğine yönelik riski çok düşük.



