Koronavirüs salgının hayatımızı nasıl değiştirdiğini gözler önüne seren 14 karikatür!

“Covid Life” adını verdiği karikatür serisiyle bir anda popülerleşen İrina Blok, pandeminin gülünecek bir şey olmadığını ancak bazı durumlarda kahkahanın en iyi ilaç olduğunu altını çiziyor. İşte karşınızda koronavirüsle mücadeleyi anlatan karikatür serisi...

MARKETE GİTMEK

EVRİM

KARANTİNADAN ÇIKIŞ

BANKAYA GİTMEK

2020 TATİLLERİ

YENİ YIL KARARLARI

Koronavirüsten öncesinde;

Everest’e tırmanmak

Maraton koşmak

Egzotik yerleri ziyaret etmek

Dünyayı daha güzel bir yer yapmak

Evde daha çok zaman geçirmek

Koronavirüsten sonra;

Oluşan bulaşık dağını yıkamak

Korkudan kurtulmak

Neresi olursa olsun evinden dışarı çıkmak

Tuvalet kağıdı istiflemeyi bırakmak

Evde daha az zaman geçirmek

KAHVALTI YAPMAK

EN İYİ YENİ YIL HEDİYESİ

KORONAVİRÜS BUNU BEĞENDİ

EVDEN ÇALIŞMAK

Ne yaptığım konusunda hiçbir fikrim yok

Kamera kapalı

Büyüme metriği

Çalışma masası

Sırtım ne acıyor?

İş kıyafeti

5 hafta boyunca aynı eşofman altı

AŞI OLMAK

KİLERİM

ÖZLEDİĞİM ŞEYLER

Diğer insanlar

Seyahat

Castco'da ücretsiz örnekler

Giyinmek

Maske takmamak

Spor salonunda spor yapmak

Dışarıdan eve dönmek

Salata barları

Restoranlar

YILBAŞI HEDİYELERİ