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Koronavirüs salgının hayatımızı nasıl değiştirdiğini gözler önüne seren 14 karikatür!

Seray Üstün Seray Üstün 22.12.2020 17:53 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgının hayatımızı nasıl değiştirdiğini gözler önüne seren 14 karikatür!

Koronavirüs salgının etkisini göstermesiyle beraber tüm dünyanın işleyişi bir anda değişti. Koronavirüs salgınıyla birlikte yeni normal kavramı hayatımıza yerleşti ve bu doğrultuda günlük aktivitelerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. İrina Blok tarafından çizilen bu karikatür serisi tamamen günlük hayattaki koronavirüsle olan mücadeleyi anlatıyor.

“Covid Life” adını verdiği karikatür serisiyle bir anda popülerleşen İrina Blok, pandeminin gülünecek bir şey olmadığını ancak bazı durumlarda kahkahanın en iyi ilaç olduğunu altını çiziyor. İşte karşınızda koronavirüsle mücadeleyi anlatan karikatür serisi...

MARKETE GİTMEK

MARKETE GİTMEK

EVRİM

EVRİM

KARANTİNADAN ÇIKIŞ

KARANTİNADAN ÇIKIŞ

BANKAYA GİTMEK

BANKAYA GİTMEK

2020 TATİLLERİ

2020 TATİLLERİ

YENİ YIL KARARLARI

YENİ YIL KARARLARI

Koronavirüsten öncesinde;

  • Everest’e tırmanmak
  • Maraton koşmak
  • Egzotik yerleri ziyaret etmek
  • Dünyayı daha güzel bir yer yapmak
  • Evde daha çok zaman geçirmek

Koronavirüsten sonra;

  • Oluşan bulaşık dağını yıkamak
  • Korkudan kurtulmak
  • Neresi olursa olsun evinden dışarı çıkmak
  • Tuvalet kağıdı istiflemeyi bırakmak
  • Evde daha az zaman geçirmek

KAHVALTI YAPMAK

KAHVALTI

EN İYİ YENİ YIL HEDİYESİ

EN İYİ HEDİYE

KORONAVİRÜS BUNU BEĞENDİ

KORONAVİRÜS BUNU BEĞENDİ

EVDEN ÇALIŞMAK

EVDEN ÇALIŞMAK

  • Ne yaptığım konusunda hiçbir fikrim yok
  • Kamera kapalı
  • Büyüme metriği
  • Çalışma masası
  • Sırtım ne acıyor?
  • İş kıyafeti
  • 5 hafta boyunca aynı eşofman altı

AŞI OLMAK

AŞI OLMAK

KİLERİM

KİLER

ÖZLEDİĞİM ŞEYLER

ÖZLEDİĞİM ŞEYLER

  • Diğer insanlar
  • Seyahat
  • Castco'da ücretsiz örnekler
  • Giyinmek
  • Maske takmamak
  • Spor salonunda spor yapmak
  • Dışarıdan eve dönmek
  • Salata barları
  • Restoranlar

YILBAŞI HEDİYELERİ

tatil hediyeleri

  • 6'lı eşofman altı
  • Parmak oksimetresi
  • Yüz kalkanı (Siperlik)
  • Kişiselleştirilmiş yüz maskesi
  • Oksijen maskesi
  • Film akışı aboneliği
  • Temassız termometre
  • Hediye kartı
  • Hayatta kalma kiti
  • Dezenfektan sprey
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