Koronavirüs salgının hayatımızı nasıl değiştirdiğini gözler önüne seren 14 karikatür!

“Covid Life” adını verdiği karikatür serisiyle bir anda popülerleşen İrina Blok, pandeminin gülünecek bir şey olmadığını ancak bazı durumlarda kahkahanın en iyi ilaç olduğunu altını çiziyor. İşte karşınızda koronavirüsle mücadeleyi anlatan karikatür serisi...
MARKETE GİTMEK
EVRİM
KARANTİNADAN ÇIKIŞ
BANKAYA GİTMEK
2020 TATİLLERİ
YENİ YIL KARARLARI
Koronavirüsten öncesinde;
- Everest’e tırmanmak
- Maraton koşmak
- Egzotik yerleri ziyaret etmek
- Dünyayı daha güzel bir yer yapmak
- Evde daha çok zaman geçirmek
Koronavirüsten sonra;
- Oluşan bulaşık dağını yıkamak
- Korkudan kurtulmak
- Neresi olursa olsun evinden dışarı çıkmak
- Tuvalet kağıdı istiflemeyi bırakmak
- Evde daha az zaman geçirmek
KAHVALTI YAPMAK
EN İYİ YENİ YIL HEDİYESİ
KORONAVİRÜS BUNU BEĞENDİ
EVDEN ÇALIŞMAK
- Ne yaptığım konusunda hiçbir fikrim yok
- Kamera kapalı
- Büyüme metriği
- Çalışma masası
- Sırtım ne acıyor?
- İş kıyafeti
- 5 hafta boyunca aynı eşofman altı
AŞI OLMAK
KİLERİM
ÖZLEDİĞİM ŞEYLER
- Diğer insanlar
- Seyahat
- Castco'da ücretsiz örnekler
- Giyinmek
- Maske takmamak
- Spor salonunda spor yapmak
- Dışarıdan eve dönmek
- Salata barları
- Restoranlar
YILBAŞI HEDİYELERİ
- 6'lı eşofman altı
- Parmak oksimetresi
- Yüz kalkanı (Siperlik)
- Kişiselleştirilmiş yüz maskesi
- Oksijen maskesi
- Film akışı aboneliği
- Temassız termometre
- Hediye kartı
- Hayatta kalma kiti
- Dezenfektan sprey
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