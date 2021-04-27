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Koronavirüs salgınında rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdi

27.04.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 17 günlük 'tam kapanma' dönemine girmeye hazırlanırken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. 'Koronavirüs salgınında rahatlama ne zaman olur?' sorusunu cevaplayan Prof. Dr. İlhan, tarih verdi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan koronavirüsle mücadeleye ilişkin alınan yeni tedbir kararlarını değerlendirdi.

CNN TÜRK canlı yayınında Uğur Önver'in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. İlhan şu ifadeleri kullandı:

"BAYRAMA DOĞRU 10 BİNLERİ GÖREBİLİRİZ"

"Şu an geldiğimiz noktada 37 bini gördük ama ondan önceki haftaya baktığımızda çok olumsuz rakamlar gördük. 60 binleri gördük. Vaka sayısındaki artış hemen o gün ağır hasta ve vefata yansımıyor ama 10-15 gün sonrasına kadar ağır hastaya yansıyor, 30 gün sonrasında ise vefata yansıyor.

Kısıtlamaların temel amacı vaka sayısını azaltmak. Vaka sayısı 20 bine düşmüş olsa dahi bir hafta daha ağır hastalar ve vefatlar devam edecek gibi görünüyor.

Bundan sonraki aşamada bu ivmeyi daha hızlandırmak zorunluluğu doğdu. Arada bir daha yükselebilir. Artış hızı ivmesi azalmış durumda. Bayrama doğru 10 binleri görebileceğimizi düşünüyorum. Bu rakamların 5 binin altını görmesi bekleniyor. Evet 5 binin altını belki biz bayramdan sonra görebiliriz. Bundan sonra bir şey olmaz dersek yine 40'lı 50'li rakamları görebiliriz.

Bayramdan sonra tekrar değerlendirme yapılmasıyla sürece tekrar bakmak gerekiyor.

100 BİN RAKAMLARININ KAÇ OLMASI GEREKİR?

100 binde 100'ün altı herkes için en iyi rakamlar. İstanbul gibi yerlerde bu noktaya gelmek kolay değil. Çünkü tedarik devam ediyor İstanbul'da. Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ'ı aynı düşünmek pek mümkün değil.

En riskli yerler İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ olmuştu. Şehirler arası ulaşımda yüzde 50 kısıtlama var, bu da önemli bir kısıtlama.

Bu bir süre daha devam edecektir. Hekim randevusu varsa bir sorun olmadan tedavisine devam edebilir. Eğer hastane için tedavi olacaksa hastane kağıdı yeterli olacaktır ancak ziyaret için gidecekse şu an ziyarete gidemeyeceğini söylememiz gerekiyor.

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AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Ne kadar çok aşı tedariki olursa elimiz o kadar rahatlar. Tedarik ne kadar çok olursa bir avantaj, kullanım vatandaşın tercihinde.

An itibariyle 8 milyon 287 bin vatandaşımız ikinci doz aşısını olmuş. 13 milyona yakın bir kişinin koronavirüs antijeniyle yüzleştiğini söylemek mümkün. Aşı tedariklerinde bir sıkıntı olmaz ise 40 yaş üzerine haziran ayına kadar aşılama olur.

NE ZAMAN RAHATLAMA OLUR?

Zor bir soru bu. Eğer vatandaşlarımız kurallara uyarlarsa, aşı olurlarsa, aşı tedariğinde bir sıkıntı da olmazsa güzde daha güzel aylar yaşayabiliriz. Aşımızı olalım, kurallara uyalım. 3'ü bir arada olursa güz döneminde daha iyi olabiliriz. Cumhuriyet Bayramı'nı 29 Ekim'i güzel karşılayacağımızı söyleyebiliriz.

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Aşının temel amacı kişiler hastalığa yakalanırsa bunu hafif geçirmesini sağlamak. Kimse aşı olduğu için koronavirüs hastalığına yakalanmadı."

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koronavirüs (Covid-19) Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tam kapanma

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