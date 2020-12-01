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Koronavirüsle grip arasındaki farklar neler? Sağlık Bakanlığı paylaştı

01.12.2020 12:32 | Son Güncelleme:
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Koronavirüsle grip arasındaki farklar neler? Sağlık Bakanlığı paylaştı

Soğuk algınlığı, mevsimsel grip ve koronavirüsün belirtileri birbirine çok benziyor. Daha anlaşılır olması için Sağlık Bakanlığı bir görsel paylaştı. Hazırlanan belirti tablosu hastaların durumunu anlaması için rehber niteliği taşıyor.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı. Mevsimsel grip ile koronayı karıştırmayın uyarısında bulundu. Herkesin kafası karışık, çünkü boğazını üşüten, kendini biraz halsiz hisseden koronavirüs oldum endişesine kapıldı.

Kanal D'den Mustafa Şen ve Mehmet Çakırlar'ın haberine göre, ateş her iki hastalıkta da aynı şiddette görülüyor yani ona bakarak bu ayrımı yapmak çok zor. Baş ağrısı bitkinlik ve boğaz ağrısı her iki hastalıkta da görülüyor. Koku ve tat kaybına dikkat etmek şart.

bakanlık

Tabloya göre Covid 19 ile mevsimsel grip arasında öksürük de aynı oranda görülüyor hapşırma kovitte az gripte fazla oluyor

Mevsimsel alerjilerin en belirgin özelliği de belirtildi. Gözlerde kaşıntı - sulanma, burun akıntısı veya tıkanıklık varsa mevsimsel alerjiniz daha baskın çıkıyor.

O yüzden de uzmanlar uyarıyor. Tablodaki belirtilere bakıp, önce kendi teşhisinizi koyun. Sonra da doktora başvurun.

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