Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Koronavirüsle mücadelede devam ederken uzmanlar toplumsal bağışıklık kazanmada aşının önemine vurgu yapıyor. Türkiye'de aşılama sürerken pandeminin sonbahar aylarına kadar kontrol altına alınması ve toplumsal bağışıklığın yüzde 70'lere ulaşması için bazı önlemlerin masada olduğu aktarıldı.

AŞI OLMAYANA KISITLAMA

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre "Kademeli normalleşme sonrası aşıya ilgili azaldı" yorumları yapılıyor. Bu durum nedeniyle aşılamanın devam etmesi ve toplumsal bağışıklığın istenilen seviyelere gelmesi için aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılığın masada olduğu aktarıldı. Aşı yaptırmayanların oranının yüksek olması durumunda sinema, tiyatro, spor müsabakaları, konser ve bazı kamu kurumları gibi yerlere aşı olmayanların alınmamasının gündemde olduğu belirtildi.

AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye'de 8 Haziran itibarıyla toplam uygulanan aşı sayısı 31 milyon 116 bin 826, 1. doz uygulanan kişi sayısı 17 milyon 895 bin 316, 2. doz uygulanan kişi sayısı 13 milyon 221 bin 510 oldu.



