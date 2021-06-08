HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

08.06.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kademeli normalleşme sonrası "Aşıya ilgi azaldı" yorumları yapılırken aşıya teşvik için masada yeni formüller yer alıyor. Buna göre aşı yaptırmayanların birçok etkinlik ve yere alınmamasının gündemde olduğu aktarıldı.

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Koronavirüsle mücadelede devam ederken uzmanlar toplumsal bağışıklık kazanmada aşının önemine vurgu yapıyor. Türkiye'de aşılama sürerken pandeminin sonbahar aylarına kadar kontrol altına alınması ve toplumsal bağışıklığın yüzde 70'lere ulaşması için bazı önlemlerin masada olduğu aktarıldı.

AŞI OLMAYANA KISITLAMA

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre "Kademeli normalleşme sonrası aşıya ilgili azaldı" yorumları yapılıyor. Bu durum nedeniyle aşılamanın devam etmesi ve toplumsal bağışıklığın istenilen seviyelere gelmesi için aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılığın masada olduğu aktarıldı. Aşı yaptırmayanların oranının yüksek olması durumunda sinema, tiyatro, spor müsabakaları, konser ve bazı kamu kurumları gibi yerlere aşı olmayanların alınmamasının gündemde olduğu belirtildi.

AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye'de 8 Haziran itibarıyla toplam uygulanan aşı sayısı 31 milyon 116 bin 826, 1. doz uygulanan kişi sayısı 17 milyon 895 bin 316, 2. doz uygulanan kişi sayısı 13 milyon 221 bin 510 oldu.

4


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek düşmanınız pandemi değil!Tek düşmanınız pandemi değil!
Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısıMeteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Kanada'da müslüman aileye saldırı! 4 kişi feci şekilde can verdi

Kanada'da müslüman aileye saldırı! 4 kişi feci şekilde can verdi

Eşine "Arkadaşın beni taciz ediyor" dedi, ortalık karıştı

Eşine "Arkadaşın beni taciz ediyor" dedi, ortalık karıştı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.