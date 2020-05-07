HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüsten hayatını kaybetti, temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı

Koronavirüsten hayatını kaybetti, temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 10:41 | Son Güncelleme

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, koronavirüs teşhisiyle 10 gündür hastanede tedavi altında olan Zafer Balaca (56) yaşamını yitirdi. Balaca'nın eşinin tedavisi sürerken, çiftin temaslı olduğu 154 kişi evlerinde izolasyona alındı.

Koronavirüsten hayatını kaybetti, temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı

Dalaman Yarı Açık Cezaevi'nden tahliye edilen Zafer Balaca, Çeltikçi'deki evinde 14 gün süreyle karantinaya alındı. 26 Nisan günü ise öksürük şikayetiyle ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 27 Nisan günü Balaca ile eşine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Filyasyon ekipleri tarafından çiftin temaslı olduğu 154 kişi tespit edildi. Bu kişiler, Çeltikçi ve Bucak ilçelerindeki evlerinde izolasyona alındı.

10 gündür tedavi altında olan Zafer Balaca, dün gece yaşamını yitirdi. Balaca'nın cenazesi, bu sabah Çeltikçi ilçesinde toprağa verildi. Balaca'nın eşinin tedavisi ise halen Bucak Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
3 gün sonra ortaya çıkıp 'canım sıkılmıştı' dedi3 gün sonra ortaya çıkıp 'canım sıkılmıştı' dedi
Koronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayınKoronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs hastası bebeğini doğurduktan 3 gün sonra öldü

Koronavirüs hastası bebeğini doğurduktan 3 gün sonra öldü

Bekçiye sopalı saldırı iddiası! Vurularak durduruldu

Bekçiye sopalı saldırı iddiası! Vurularak durduruldu

Türk lirasına saldırılar sürüyor

Türk lirasına saldırılar sürüyor

Köpeğinin öldüğü söylenmemişti! Ersin'den Survivor canlı yayınında duygulandıran sözler

Köpeğinin öldüğü söylenmemişti! Ersin'den Survivor canlı yayınında duygulandıran sözler

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Diğer Haberler
Uyuşturucu sevkiyatı için özel ambulans kiralamış

Uyuşturucu sevkiyatı için özel ambulans kiralamış

24 ilde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması! Hangi işletmeler açık olacak?

Canlı yayında açıkladı! Hangi işletmeler açık olacak?

Şaşırtan olay! Evdeki eşyalar kendiliğinden yanıyor

Şaşırtan olay! Evdeki eşyalar kendiliğinden yanıyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Türkiye'den İsrail'e sert tepki

Koronavirüse rağmen dışarı çıkan vatandaşlardan ilginç savunmalar

Sokağa çıkan vatandaşlardan ilginç sözler

İntihar notu bıraktı, 3 gün sonra ortaya çıkıp 'canım sıkılmıştı' dedi

3 gün sonra ortaya çıkıp 'canım sıkılmıştı' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.