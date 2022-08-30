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Kourtney Kardashian kocasının kucağında! Yine olay oldu

30.08.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kourtney Kardashian ile müzisyen Travis Barker kimseyi umursamadan kamusal alanlarda müstehcen hallerde yakalanmalarıyla dikkat çekiyor. Çift sosyal medyada da iddialı karelere imza atıyor. Ünlü çift son olarak tatilde çekilmiş karelerini paylaştı ve yine olay oldu.

Kourtney Kardashian kocasının kucağında! Yine olay oldu

Arkadaşlıklarını aşka dönüştüren reality show yıldızı Kourtney Kardashian ile müzisyen Travis Barker kısa süre önce evlendi. Mini gelinliği ile dikkat çeken Kardashian sosyal medyada eşiyle verdiği pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Herkesin içinde sık sık müstehcen şekillerde yakalanan çift kötü yorumları da umursamıyor.

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Kourtney Kardashian son olarak kocasıyla çıktığı bir tatilde çekilen karelerini paylaştı. Kourtney Kardashian yine Travis Barker'in kucağındaydı.

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Öpüşme anlarını yayınlayan çifte hem beğeni hem de eleştiri vardı. Ancak çift gelen olumsuz yorumları umursamamasıyla biliniyor.

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Kourtney Kardashian travis kardashian
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