MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kourtney Kardashian süper minisiyle zor anlar yaşadı! Frikik vermemek için çekiştirip durdu

Kourtney Kardashian süper minisiyle zor anlar yaşadı! Frikik vermemek için çekiştirip durdu

24.01.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkadaşlıklarını aşka dönüştüren reality show yıldızı Kourtney Kardashian ile müzisyen Travis Barker sık sık yaptıkları müstehcen paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Çocuklarının yanında dahi erotik pozlar veren çiftten Kardashian son olarak arabadan inerken görüntülendi. Ünlü yıldız eteğiyle zor anlar yaşadı.

Kourtney Kardashian süper minisiyle zor anlar yaşadı! Frikik vermemek için çekiştirip durdu

Kardashian-Jenner kardeşlerin son dönemde öne çıkan isimlerinden Kourtney Kardashian Travis Barker ile evlendikten sonra sık sık seks itirafı ve pozlarıyla gündeme geliyor.

Yeni kıvrımlarını ve 53 kiloya çıkışını eşi Travis'in kendisine her zaman 'mükemmel' olduğunu söylemesi sayesinde kucakladığını söyleyen ünlü isim artık filtreyi de abartmayarak hayranlarından tam not almıştı.

BGUS_2553682_001

Kourtney Kardashian son olarak kocasının stüdyosuna giderken görüntülendi. Süper mini tercih eden yıldız eteğiyle zor anlar yaşadı.

BGUS_2553682_011

Kameralar görünce frikik vermemek için büyük çaba gösteren Kourtney Kardashian eteğini sık sık çekiştirdi.

BGUS_2553682_031

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fragman sinirleri bozdu! O sahneden sonra tepkiler çığ gibi büyüdüFragman sinirleri bozdu! O sahneden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü
Transparan sütyeniyle galada resmen rol çaldı! Transparan sütyeniyle galada resmen rol çaldı!
Çılgın dans! Kasığına kadar olan yırtmacın açılmasını bile umursamadıÇılgın dans! Kasığına kadar olan yırtmacın açılmasını bile umursamadı
Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian Travis Barker travis kardashian

En Çok Okunan Haberler

'Gel bir konuşalım' dedi, solist kadını kızının gözleri önünde başından vurdu

'Gel bir konuşalım' dedi, solist kadını kızının gözleri önünde başından vurdu

Sahada yoktu, yine en çok Arda konuşuldu! Oynamadığını görünce hüngür hüngür ağladı

Sahada yoktu, yine en çok Arda konuşuldu! Oynamadığını görünce hüngür hüngür ağladı

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

5 kişiyi öldürmüşlerdi! İfadeleri ortaya çıktı: Derin devletçi olduklarını...

5 kişiyi öldürmüşlerdi! İfadeleri ortaya çıktı: Derin devletçi olduklarını...

Kılıçdaroğlu'ndan ters köşe! 'İki ismi önerecek' iddiası

Kılıçdaroğlu'ndan ters köşe! 'İki ismi önerecek' iddiası

Kılıçdaroğlu'ndan EYT için dikkat çeken sözler!

Kılıçdaroğlu'ndan EYT için dikkat çeken sözler!

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.