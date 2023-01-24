Kourtney Kardashian süper minisiyle zor anlar yaşadı! Frikik vermemek için çekiştirip durdu

Kardashian-Jenner kardeşlerin son dönemde öne çıkan isimlerinden Kourtney Kardashian Travis Barker ile evlendikten sonra sık sık seks itirafı ve pozlarıyla gündeme geliyor.

Yeni kıvrımlarını ve 53 kiloya çıkışını eşi Travis'in kendisine her zaman 'mükemmel' olduğunu söylemesi sayesinde kucakladığını söyleyen ünlü isim artık filtreyi de abartmayarak hayranlarından tam not almıştı.

Kourtney Kardashian son olarak kocasının stüdyosuna giderken görüntülendi. Süper mini tercih eden yıldız eteğiyle zor anlar yaşadı.

Kameralar görünce frikik vermemek için büyük çaba gösteren Kourtney Kardashian eteğini sık sık çekiştirdi.



