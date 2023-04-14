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Kourtney Kardashian sütyen detaylı tarzı yine beğenilmedi

14.04.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kourtney Kardashian, bu hafta sonu yapılacak Coachella Müzik Festivali öncesinde eşi Travis Barker ile California'ya gitmek için yola çıktı. Kardashian ailesinin son dönemde adından sıkça söz ettiren üyesinin sütyen detaylı tarzı yine beğenilmedi

Kourtney Kardashian sütyen detaylı tarzı yine beğenilmedi

Arkadaşlıklarını aşka dönüştüren reality show yıldızı Kourtney Kardashian ile müzisyen Travis Barker, bir yıl önce nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Kardashian, son dönemde değişen tarzıyla dikkat çekiyor.

Eşinin ona vücudunu sevmesinde yardımcı olduğunu açıklayan Kardashian ailesinin üyesi tarzıyla gündeme geliyor.

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Kocasıyla evlendikten sonra tarzından gözle görülür değişiklikler olan Kourtney Kardashian bu sefer de tişört üstüne sütyen taktı.

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Ünlü yıldızın bu tarzı da takipçilerinden beğeni alamadı.

Kourtney Kardashian daha önce de eşiyle çocuklarının yanında müstehcen hareketler sergilediği için tepki çekmişti.

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