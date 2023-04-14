Kourtney Kardashian sütyen detaylı tarzı yine beğenilmedi

Arkadaşlıklarını aşka dönüştüren reality show yıldızı Kourtney Kardashian ile müzisyen Travis Barker, bir yıl önce nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Kardashian, son dönemde değişen tarzıyla dikkat çekiyor.

Eşinin ona vücudunu sevmesinde yardımcı olduğunu açıklayan Kardashian ailesinin üyesi tarzıyla gündeme geliyor.

Kocasıyla evlendikten sonra tarzından gözle görülür değişiklikler olan Kourtney Kardashian bu sefer de tişört üstüne sütyen taktı.

Ünlü yıldızın bu tarzı da takipçilerinden beğeni alamadı.

Kourtney Kardashian daha önce de eşiyle çocuklarının yanında müstehcen hareketler sergilediği için tepki çekmişti.

