Kourtney Kardashian ve kocası ayrı kalınca özlem arttı! Göğsünü öperken...

Keeping Up With The Kardashians (KUWTK) yıldızı Kourtney Kardashian kocası Travis Barker'la "seks orucu" tuttuklarını açıklamıştı.

Kardashian, seks ve orgazmdan uzak durmayı içeren Ayurvedik arınma sürecini tamamladığını söylemişti.

Bu sürecin seks hayatlarını hareketlendirdiğini açıklayan çift bir süre turne yüzünden ayrı kaldı. Blink-182 davulcusu Travis Barker Kourtney Kardashian'ı özleyince paylaşım yapmadan duramadı.

Karısının göğsünü öptüğü anları paylaşan Barker "Günleri sayıyorum..." dedi.

Çift sık sık müstehcen hallerde pozlar verdiği için tepki çekiyordu.