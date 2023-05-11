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  4. Kourtney Kardashian ve kocası ayrı kalınca özlem arttı! Göğsünü öperken...

Kourtney Kardashian ve kocası ayrı kalınca özlem arttı! Göğsünü öperken...

11.05.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Seks orucu sonrası cinsel hayatlarının hareketlendiğini açıklayan çift bir süre ayrı kalınca birbirlerini özledi.

Kourtney Kardashian ve kocası ayrı kalınca özlem arttı! Göğsünü öperken...

Keeping Up With The Kardashians (KUWTK) yıldızı Kourtney Kardashian kocası Travis Barker'la "seks orucu" tuttuklarını açıklamıştı.

Kardashian, seks ve orgazmdan uzak durmayı içeren Ayurvedik arınma sürecini tamamladığını söylemişti.

Bu sürecin seks hayatlarını hareketlendirdiğini açıklayan çift bir süre turne yüzünden ayrı kaldı. Blink-182 davulcusu Travis Barker Kourtney Kardashian'ı özleyince paylaşım yapmadan duramadı.

Ekran Alıntısı

Karısının göğsünü öptüğü anları paylaşan Barker "Günleri sayıyorum..." dedi.

Çift sık sık müstehcen hallerde pozlar verdiği için tepki çekiyordu.

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Kourtney Kardashian travis kardashian

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