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Kourtney Kardashian yeni doğum yapmıştı! "Oğlunun plasentasından..."

01.12.2023 12:24 | Son Güncelleme:
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Hamile kalmak için seks orucuna bile giren Kourtney Kardashian nihayet bebeğine kavuştu. Kourtney Kardashian doğumdan kısa süre sonra yaptığı paylaşımla yine gündem olmayı başardı.

Hamile kaldığı günden beri yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemden hiç düşmeyen Kourtney Kardashian hamile kalmadan önce de adından söz ettiriyordu. Değişik terapilerden seks orucuna kadar pek çok deneme yapan yıldız en sonunda hamile kaldı.

Kourtney Kardashian kısa süre önce oğluna kavuştu.

Kardashian, oğlunun plasentasından yapılmış hapları kullanmaya başladığını ise sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü yıldız plasenta haplarının sağlığa birçok faydasından bahsederek, bu hapların daha yüksek enerji seviyeleri yarattığını, hormon seviyelerini dengelediğini, sütü artırdığını, doğum sonrası depresyon olasılığını azalttığını ve bebek kilolarını daha hızlı vermeye yardımcı olduğunu iddia etti.

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KARDEŞLERİ DE YEMİŞTİ

Kourtney, aileyi meşhur eden bu reality şovun bir bölümünde "Kim ve ben sulu plasentayı marine edip pişirmeye ve akşam yemeğinde herkese servis etmeye karar verdik" demişti.

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4 çocuk annesi Kim Kardashian ve 2 çocuğu olan küçük kardeş Khloe Kardashian da daha önce doğum yaptıktan sonra plasentalarını yediklerini açıklamışlardı.

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