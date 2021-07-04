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  4. Kovid-19'la mücadelede uygulanan üçüncü doz aşı miktarı 1 milyonu aştı

Kovid-19'la mücadelede uygulanan üçüncü doz aşı miktarı 1 milyonu aştı

04.07.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına uygulanan üçüncü doz aşı miktarı saat 22.01 itibarıyla 1 milyon 76 bin 551 oldu.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan üçüncü doz aşı miktarı 1 milyonu aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran'daki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzerindekiler ile sağlık çalışanlarının 1 Temmuz'dan itibaren üçüncü dozlarını olmak üzere randevu alabileceklerini bildirmişti.

TEMMUZ AYI İTİBARIYLA BAŞLANMIŞTI

Bu kapsamda, ülke genelinde Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için birinci ve ikinci doz aşıların yapılmasına hızla devam edilirken temmuz itibarıyla üçüncü dozların uygulanmasına da başlandı.

50 yaş ve üzerindekiler ile sağlık çalışanlarına 1 Temmuz'da 340 bin 123 üçüncü doz aşı uygulandı.

Bu sayı 2 Temmuz'da 836 bin 176'ya yükselirken 3 Temmuz itibarıyla uygulanan toplam üçüncü doz aşı sayısı 996 bin 962 olarak kayıtlara geçti.

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GÜN İÇİNDE UYGULANAN ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI MİKTARI 1 MİLYONU AŞTI

Uygulanan toplam üçüncü doz aşı, bugün saat 22.01 itibarıyla ise 1 milyon 76 bin 551'e ulaştı.

Ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı ise 52 milyon 657 bin 219 oldu. (AA)

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