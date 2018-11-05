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Köylüler haber verdi! Adıyaman'da Herkül heyecanı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 12:31 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde Fırat Nehri’ne hakim bir tepede 2 ay önce Roma Dönemi'ne ait 2 katlı askeri gözetleme kulesi bulunmuştu. Kulenin giriş kapısı üzerinde yer alan kılıca benzer kabartmanın Yunan Mitolojisi'nde Herakles, Roma Mitolojisi'nde Herkül olarak bilinen Yunan kahramanının sopası olduğu ortaya çıktı.

Kabartmanın tespit edildiği kapıda yapılan incelemelerin ardından kabartmanın keores yani Herkül'ün sopası olduğu tescillendi. İşte üst örtüsü yıkılmış olan iki katlı askeri gözetleme kulesinden arta kalanlar...

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Adıyaman’da yaklaşık 2 ay önce ormanlık alanda ihbar üzerine bulunan Roma Dönemi'ne ait 2 katlı askeri gözetleme kulesinin giriş kapısının üzerinde Yunan Mitolojisi'nde Herakles, Roma Mitolojisi'nde Herkül olarak bilinen Herakles’in sopasının kabartması tespit edildi.
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Adıyaman’ın Gerger ilçesinde Fırat Nehri’ne hakim bir tepede yaklaşık 2 ay önce köylülerin ihbarı üzerine bulunan Roma Dönemi'ne ait askeri gözetleme kulesinin ilginç özellikleri ortaya çıktı. Yaklaşık 500 kilo ile 2 ton ağırlığındaki taşların üst üste konularak harç kullanılmadan yapılan kule yaklaşık 2 bin yıldır ayakta duruyor.
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Üzerinin ahşap olduğu düşünülen ve günümüzde üzeri açık olan askeri gözetleme kulesi ormanlık alandaki hakim bir tepede bulunuyor. Kulenin iki penceresi olduğunu ve pencerelerden birinin yıkıldığını belirten yetkililer, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından buranın tescilleneceğini dile getirdi.
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Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan askeri kulenin bulunmasından sonra yapılan ikinci incelemenin ardından, 10 metre yüksekliğindeki askeri kulenin 2 katlı olduğunu ve kapı üzerinde kılıca benzetilen kabartmanın Yunan Mitolojisi'nde Herakles, Roma Mitolojisi'nde Herkül'ün sopası olduğunu söyledi. Alkan, “Askeri gözetleme kulesinin iki katlı olduğunu gördük.
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Bu iki katlı askeri gözetleme kulesinin yüksekliği yaklaşık 10 metre, iç kısmı ise 5x5 ebatlarındadır. Hemen kapının üst kısmında ise Herakles’in Keolesi yani sopası bulunmaktadır. Taşların ağırlıkları 500 kilo ile 2 ton arasında değişmektedir. Üst örtüsü yıkılmış olan askeri gözetleme kulesi etrafa hakim bir konumdadır” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman herkul

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