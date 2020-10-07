MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Köylüler Özgü Namal ve eşi Serdar Oral'ı anlattı! Çok yardımseverlerdi

Köylüler Özgü Namal ve eşi Serdar Oral'ı anlattı! Çok yardımseverlerdi

07.10.2020 16:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Köylüler Özgü Namal ve eşi Serdar Oral'ı anlattı! Çok yardımseverlerdi

Muğla'nın Köyceğiz'e bağlı Yayla Mahallesi'nde sakin bir hayatı yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu Özgü Namal'ın Eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü akrabalarını olduğu kadar yaşadığı mahalledeki insanları da üzdü. Mahalle sakinleri, Oral'ın sürekli yardıma muhtaç birisi olup olmadığını kendilerine sorduğunu ve yardımda bulunduğu ifade etti.

Kurtlar Vadisi'ndeki Avukat Elif Eylül rolü ile hafızalara kazınan Özgü Namal ve eşi Ahmet Serdar Oral yaklaşık 5 yıl önce Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'ne yerleşti. Dün, Ahmet Serdar Oral kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Özel uçakla İstanbul'a gönderilen Ahmet Oral, Kanlıcadaki Aile mezarlığına defnedildi.

Özgü Namal eşi Serdar Oral'ın cenazesine katılamadı! Çelenk dikkat çektiÖzgü Namal eşi Serdar Oral'ın cenazesine katılamadı! Çelenk dikkat çekti

'ÇOK İYİ İNSANDI'

Yayla Mahallesi'ndeki bakkal işleten Şeniz Güçlü, Yeni gelmişlerdi zaten köyümüze çok iyilerdi. Ahmet Bey çok iyi insandı, gelip gidiyordu. Alışverişini kendi yapıyordu. Vefat haberini aldıktan sonra şaşırdık. İnsanlara çok yardım ederdi. Ben 40 senedir market işletmeciliği yapıyorum. Ahmet Serdar Bey'le sürekli görüşürdük. Her gün geliyordu, yazın burada kalıyordu. Özgül Namal ile mutlu bir beraberlikleri vardı, ne zaman buraya gelseler onları zaman zaman ziyaret ederdik. Bakkala kendisi tek gelirdi, sigara alıp hal hatır sorar giderdi dedi.

'ZAMAN ZAMAN BİZE SORARDI, FAKİR VAR MI DİYE'

Mahalle Muhtarı Muhtar Halil Demir, Oral'ın yardımsever biri olduğunu belirterek, 2 yıldır muhtarlık görevini yapıyorum, köyümüz küçük ve şirin bir köy. Ahmet Bey tabi 3-4 yıl oldu mahalleye yerleşeli. Bir buçuk iki senedir de bu evinde oturuyordu. Çok sevilen, sayılan bir kişiydi. Özgü hanım olsun, Ahmet Bey olsun çok iyilerdi. 2 tane küçük çocukları vardı. Allah rahmet eylesin. Ahmet Bey çok iyi bir insandı, yardımseverdi. Mahallede birçok insana yardımcı oldu. Zaman zaman bize sorardı, yarım edilecek birileri var mı diye. Bir hafta önce gelmiş ama biz görüşemedik, ben yoktum burada öldüğünü duyduk, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah, komşuluğu çok iyiydi dedi.

Köyde yaşayan Aydemir Erdoğan ise, Bu köyde oturuyorum, iyi insanlardı ve çok yardımseverlerdi, garibanlara yardım eden birisiydi. Tanışma fırsatımız olmadı ama köyde hep duyuyorduk. Bayağı duydum hayırsever olduğunu, iyilik yaptığını. Komşular olarak çok üzgünüz. Burada ünlü birinin yaşaması ve yardımsever olması bizim için iyiydi, mekanı cennet olsun diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
Sinan Akçıl: Serdar Ortaç'ı iyileştireceğimSinan Akçıl: Serdar Ortaç'ı iyileştireceğim
Bakın kiminle evliymiş!Bakın kiminle evliymiş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi

Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi

KKTC'de hükümet krizi! Başbakan Tatar açıklama yaptı

KKTC'de hükümet krizi! Başbakan Tatar açıklama yaptı

BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı

BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı

Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi

Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi

Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası!

Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Üvey babasına destek için Nisa'yı götürdü

Üvey babasına destek için Nisa'yı götürdü

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum

Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum

Kocasını photosopla inceltince...

Kocasını photosopla inceltince...

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

Diğer Haberler

Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Utkan babasının izinde

Oğlu babasının izinde! Beğeni yağdı

Sosyal medya fenomeni Enes Batur erkek arkadaşların arasındaki sırrı açıkladı!

Erkeklerin sırrını ifşa etti! ‘Dalga geçeceğimizi...’

Sinan Akçıl: Serdar Ortaç'ı iyileştireceğim

Sinan Akçıl: Serdar Ortaç'ı iyileştireceğim

Nisa Bölükbaşı’ndan kafaları karıştıran benzetme! ‘Kocaman bir duvar...’

Kalbindeki resmi açıkladı! Kafaları karıştırdı!

Buket Aydın ekrana dönmüyor mu? 'Ciddi teklifler var ama...'

Ekrana dönmüyor mu? 'Ciddi teklifler var ama...'

'Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan nişanlandı

'Bücür Cadı'nın Zeliş'inden müjdeli haber

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.