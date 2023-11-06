KPSS ÖN LİSANS ne zaman yapılacak? KPSS 2024 ön lisans başvuru tarihi ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi

KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Merkezi olarak düzenlenen KPSS'ye girmek isteyenlerin belirli tarihlerde başvuru yapmaları gerekiyor. KPSS ön lisans başvuruları bu sene haziran ayında başlayacak.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ön lisans oturumu 1 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS ön lisans başvuruları 13 Haziran'da başlayacak ve 2 Temmuz'da sona erecek. Sınav sonuçları ise 20 Eylül'de açıklanacak.

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GEÇ BAŞVURULAR TEMMUZ AYINDA ALINACAK

KPSS ön lisans geç başvuruları 9 Temmuz ve 10 Temmuz tarihleri aralığında alınacak





