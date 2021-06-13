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  4. Kraliçe Elizabeth ile görüşmesi sonrası Biden'dan şaşırtan sözler: Bana annemi hatırlattı

Kraliçe Elizabeth ile görüşmesi sonrası Biden'dan şaşırtan sözler: Bana annemi hatırlattı

13.06.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Windsor Kalesi’nde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile görüşmesinin ardından kraliçenin ona annesini hatırlattığını söyledi. Biden Kraliçe ile görüşmesinden sonra yaptığı bir açıklamada, “Bana annemin görünüşünü ve cömertliğini hatırlattı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Eşi Jill Biden, İngiltere’deki G7 Liderler Zirvesi’nin ardından İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile Windsor Kalesi’nde bir araya gelmişti.

"BANA ANNEMİN GÖRÜNÜŞÜNÜ VE CÖMERTLİĞİNİ HATIRLATTI"

Başkan Biden ve eşi yerel saatle 17.00’de vardıkları Windsor Kalesi’nde gerçekleşen resmi törenin ardından Kraliçe ile çay içmişti. Biden Kraliçe ile görüşmesinden sonra yaptığı bir açıklamada, “Bana annemin görünüşünü ve cömertliğini hatırlattı" ifadelerini kullandı.

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"PUTİN VE Xİ JİNPİNG HAKKINDA BİLGİ EDİNMEK İSTEDİ"

Biden ayrıca, "Kraliçe görüşmek üzere olduğum iki liderin kimler olduğunu sordu. Putin ve Xi Jinping hakkında bilgi edinmek istedi" dedi.

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BEYAZ SARAY'A DAVET ETTİ

Biden, Kraliçe Elizabeth ile görüşmelerinin ardından 95 yaşındaki Kraliçe’yi Beyaz Saray’a davet etti. Göreve başlamasından bu yana ilk yurtdışı seyahatini gerçekleştirerek İngiltere’ye gelen Biden ve eşi, Londra Heathrow Havalimanı’ndan NATO Liderler Zirvesi için Belçika’nın başkenti Brüksel’e hareket etti.

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"KRALİYET PROTOKOLÜNÜ İHLAL ETTİ" İDDİASI

ABD Başkanı Biden Cornwall’daki bir G7 akşam yemeği etkinliğine katılırken, Kraliyet Protokolünü ihlal ettiği bildirildi. İngiltere basınına göre, Biden’ın G7 akşam yemeğine katıldığı sırada Kraliyet ailesinden sonra gelmesi ile Kraliyet protokolünü ihlal ettiği belirtildi. Biden ve eşinin bahsi geçen protokole, Kraliçe’nin oğlu Prens Charles, Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi, Kate’ten 5 dakika sonra geldiği iddia edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Joe Biden

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