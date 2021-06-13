Biden: Amerika masaya geri döndü

ABD Başkanı Joe Biden, ilk yurt dışı seyahatinde İngiltere'de katıldığı G7 Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında "ABD tekrar masada" mesajı verdi.

"G-7'deki muhataplarımın her birine ABD'nin üzerine düşeni yapacağı mesajını ilettim. Amerika masaya geri döndü." diyen Biden, zirve için olağanüstü, iş birlikçi ve üretken'' değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınını bitirmek ve "adil ve kapsayıcı" küresel ekonomik iyileşme sağlamanın ABD ve müttefiklerinin en önemli öncelikleri arasında olduğunu aktaran Biden, G7'nin ihtiyaç duyan ülkelere 1 milyar doz aşı tedarikinde bulunacağını, 2023'e doğruysa ilave bir milyar doz daha sağlama ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

"NATO HAYATİ DERECEDE ÖNEMLİ"

Salgını bitirmenin ise 2023 yılına kadar sürebileceğini belirten Biden, Brüksel'de katılacağı NATO zirvesine ilişkin ise selefi Donald Trump'ın aksine "NATO'nun ABD'nin güvenliği için hayati derece önemli olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

"RUSYA - ABD İLİŞKİLERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE"

16 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cenevre'de yapacağı görüşme hakkında da konuşan Biden, Putin'in "Rusya-ABD ilişkilerinin en düşük seviyede" olduğu değerlendirmesine katıldığını söyledi.