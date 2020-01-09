Kraliyet Ailesi'nin gelini Kate Middleton'un tarzını mercek altına aldık

Kraliyet Ailesi'nin sevilen üyesi Cambridge düşesi Kate Middleton her zaman şık tarzıyla ve içten gülümsemesiyle gündeme gelmeye devam devam ediyor. Her ne kadar Cambridge Düşesi de olsa, Kate Middleton bir giydiğini bir daha giymeyenlerden değil. Modadanın sürdürülebilir oluşuna önem verilen bu günlerde Middleton tutumlu oluşuyla takdir kazanıyor.
Modaya yön veren tarzıyla her zaman basının ilgi odağında olan Kate'in gelinliğinden başlayarak moda görünğmlerini bir araya getridik. Bakın Kate hangi markaları tercih ediyor, hangi modacılarla çalışıyor.
Kraliyet düğünü - Nisan 2011
Kate Middleton, 29 Nisan 2011'deki düğün günü için, Alexander McQueen marka, Sarah Burton imzalı bir gelinlik tercih etti.
Kasım 2010 Nişan Töreni
Daniella Issa Helayel tarafından tasarlanan elbise 43'ten fazla ülkede birçok kadın tarafından tercih edildi. Birçok yorumcu buna 'Kate' etkisi dedi.
Prenses Charlotte'un okul günü - Eylül 2019
Kızı Prenses Charlotte'un okulunun ilk gününde Michael Kors imzalı elbise tercih eden Kate kırmızı ve beyaz baskılı bir elbise tercih etti.
Prens George'un Doğuşu - Temmuz 2013
Prens William ve Kate Middleton, 11 Temmuz 2013'te ilk çocukları Prens George'u kucaklarına aldı. Kate, Jenny Packham tarafından tasarlanan mavi bir elbise giydi.
Kral Kupası - Ağustos 2019
Kral Kupası etkinliğinde Sandro marka bir üst, L.K. Bennett marka pantolon ve Superga marka ayakkabı giyen Kate zarifliğiyle göz doldurdu.
Trooping the Colour - Haziran 2019
Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen bir askeri tören olan Trooping the Colour için Alexander McQueen elbise tercih eden düşes küpelerini ise Kraliçe'den ödünç almıştı.
Pakistan turu - Ekim 2019
Pakistan'da bir camiyi ziyaret eden Kate, Maheen Khan tarafından tasarlanan bir kıyafet ve bir başörtüsü taktı.
Pippa Middleton'ın düğünü - Mayıs 2017
Düşes, Alexander McQueen imzalı kıyafetini, kardeşinin düğünün de giydi.
Royal Variety Performance - Kasım 2014
her yıl Birleşik Krallık'ta düzenlenen ve Britanya kraliyet ailesinin katıldığı bir gala olan Royal Variety Performance'a ilk kez 2014 yılında katılan Kate Amerikalı tasarımcı Diane von Furstenberg imzalı dantel detaylı bir elbise giydi.
Kraliçe'nin Doğum Günü Partisi - Temmuz 2018
Düşes, Kraliçe'nin doğum günü onuruna düzenlenen doğum günü partisinde kırmızı bir Alexander McQueen elbise Prada marka ayakkabı giydi.
Prens George'un Vaftiz Edilmesi - Ekim 2013
Kate, Prens George'un vaftiz töreninde yine Alexander McQueen imzalı bir elbise giydi.
Prenses Charlotte'un Doğuşu - Mayıs 2015
Cambridge Düşesi ikinci çocuğu Prenses Charlotte'un doğumundan sonra İngiliz tasarımcı Jenny Packham imzalı sarı beyaz çiçeklerle süslü bir elbise giydi.
Wimbledon - Temmuz 2017
Kate, Wimbledon turnuvasınsa Dolce & Gabbana imzalı puantiyeli bir elbise giydi.Kraliçe'nin 2019 Diplomatik Kolordu Resepsiyonuna Alexander McQueen elbisesi giyen Kate kadife elbise içinde oldukça zarif görünüyordu.
Prens Louis'in doğuşu - Nisan 2018
Üç numaralı kraliyet bebeği Prens Louis Arthur Charles'ın doğumundan sonra kırmızı bir elbise giyen Kate yine İngiliz tasarımcı Jenny Packham'ı tercih etti
Diplomatik Kolordu
Kraliçe'nin 2019 Diplomatik Kolordu Resepsiyonuna Alexander McQueen elbisesi giydi. Elbise, uzun kollu, ince içbükey yaka ve ince bir kesim ile tamamlanmış uzun, kadife bir elbiseydi.
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