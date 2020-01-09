Kraliyet Ailesi'nin gelini Kate Middleton'un tarzını mercek altına aldık

Kraliyet Ailesi'nin sevilen üyesi Cambridge düşesi Kate Middleton her zaman şık tarzıyla ve içten gülümsemesiyle gündeme gelmeye devam devam ediyor. Her ne kadar Cambridge Düşesi de olsa, Kate Middleton bir giydiğini bir daha giymeyenlerden değil. Modadanın sürdürülebilir oluşuna önem verilen bu günlerde Middleton tutumlu oluşuyla takdir kazanıyor.

Modaya yön veren tarzıyla her zaman basının ilgi odağında olan Kate'in gelinliğinden başlayarak moda görünğmlerini bir araya getridik. Bakın Kate hangi markaları tercih ediyor, hangi modacılarla çalışıyor.

Kraliyet düğünü - Nisan 2011

Kate Middleton, 29 Nisan 2011'deki düğün günü için, Alexander McQueen marka, Sarah Burton imzalı bir gelinlik tercih etti.

Kasım 2010 Nişan Töreni

Daniella Issa Helayel tarafından tasarlanan elbise 43'ten fazla ülkede birçok kadın tarafından tercih edildi. Birçok yorumcu buna 'Kate' etkisi dedi.

Prenses Charlotte'un okul günü - Eylül 2019

Kızı Prenses Charlotte'un okulunun ilk gününde Michael Kors imzalı elbise tercih eden Kate kırmızı ve beyaz baskılı bir elbise tercih etti.