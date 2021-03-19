Kritik görüşme sonrası AB'den ilk açıklama

Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmenin ardından Michel ve von der Leyen'in ortak açıklaması yayımlandı.

Açıklamada, 25-26 Mart'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde yapılan görüşmede, 10 Aralık 2020'deki AB zirvesinden sonraki durumun değerlendirildiği, ayrıca Doğu Akdeniz’deki durum, Kıbrıs müzakereleri ile Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen noktanın ele alındığı belirtildi.

AB tarafının gerginliğin düşürülmesinin devamının önemine ve daha pozitif bir AB-Türkiye gündemi için güven tesisinin güçlendirilmesine işaret ettiği kaydedildi.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyelilerin durumu hakkında görüş alışverişi yapıldığı ifade edilen açıklamada, Libya ve Suriye gibi bölgesel konuların da gündeme geldiği bildirildi.

Görüşmede, Michel ve von der Leyen'in AB Liderler Zirvesi'nden sonra Türkiye'ye olası ziyaretlerinin de konuşulduğu aktarıldı.

