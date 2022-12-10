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  4. Küçük bir odada başlamıştı! Gülşah Öğretmen, yaptığı tablolarla sınırları aştı

Küçük bir odada başlamıştı! Gülşah Öğretmen, yaptığı tablolarla sınırları aştı

10.12.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da Fen ve Teknoloji Öğretmeni olan Gülşah Bulut, 15 yıl önce hobi olarak başladığı resimlerini büyük bir mutlulukla yaparken, gelen siparişleri yetiştirmek için büyük çaba sarf ediyor.

Elazığ’da yaşayan Fen ve Teknoloji öğretmeni Gülşah Bulut, 15 yıl önce üniversite hayatında karakalem çalışması yapmaya başladı. Yaptığı karakalem eserlerinin çevresinde beğenilmesiyle yağlı boya ve akrilik çalışmalarına da yöneldi. İlk başlarda evinin küçük bir odasında yaptığı eserleri satarak para kazanmaya başlayan Bulut, ilk atölyesini açmaya karar verdi. Bulut, boş olduğu saatlerin çoğunu atölyesinde resimlerine harcıyor. Başta yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere siparişlere yetişmeye çalışan Gülşah Bulut, tek hedefinin yaptığı resimlerin herkese ulaşmasını istediğini belirtti.

Resimle ilgilendiğini belirten Gülşah Bulut, “Akrilik ve yağlı boya çalışmalarım var. İlk çalışmamı üniversite yıllarımda yani 15 yıl önce yaptım. Karakalem çalışması ile başlamıştım ve bir şeyleri çizdikçe içimdeki duyguları yansıttığım için çok daha mutlu olduğumu hissettim. Yıllardır sürekli evimin içerisinde ve balkonumda hep çalışmalar yapıyorum. Yaptığım eserler çevremde çok beğenildi ben de bir atölye açmaya karar verdim ve ilk atölyemi açtım. Çevremde resim yapmak isteyen ve merakı olan birçok kişi yanıma gelmek istedi. Şimdi de onlarla birlikte çok güzel çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"BÜYÜK YERLERE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUM"

Çalışmalarını hem yurtiçi hem de yurtdışında çok güzel yerlere gönderdiğini aktaran Bulut, "Bu da benim için büyük bir gurur kaynağıdır. Sergilere çağrılıyorum, tablolarımın orada sanatseverler tarafından yorumlanmasını izlemek benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Tek hedefim, resimlerimin herkese ulaşması ve bana geri dönüş yapmaları. Elazığ’dan çıkıp büyük yerlere ulaşmayı hedefliyorum. Siparişler inanılmaz derecede yoğun. Yetiştirmeye çalışıyorum. Otellerle, inşaat ofisleri ve yurtdışına siparişler gönderiyorum. Bazı tablo 3 günde bazı tabloyu ise bir ay da bitirebiliyoruz ama inanılmaz derecede yoğun tempom var” diye konuştu.

"KADINLARIN GÜÇLÜ OLMASINI İSTİYORUM"

Konuşmalarına devam eden Bulut, “Bütün çalışmalarımda hep kadın teması vardır, kadının eli, bandanası, tokası hep bir ruhunu yansıtırım. Hatta kadın olmayan çalışmalarımda bile her zaman kadını anlatmışımdır. Çünkü kadınların güçlü olmasını istiyorum. Biz Türk milleti olarak güçlü bir topraktan geliyoruz. Hayat felsefem her zaman güçlü ol ve ışılda diyorum kendime bu amaçla da çalışmalar yapıyorum” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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