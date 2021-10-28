Küçük çocuk kurdeleyi kesti! Erdoğan uyarmak zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyüğü olan Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu. Konuşmasının ardından kurdele kesme töreninde küçük bir kız çocuğu herkesten önce davranarak kurdeleyi kesti. Yeniden kurdele getirildi ancak küçük kız yeniden kesmek için davranınca gülümseten anlar yaşandı.

YİNE KESMEK İSTEDİ

Küçük kız yeniden getiren kurdeleye karşı da sabırsızlanarak kesmek için hamle yaptı. Küçük kızın "Keseyim mi?" diye sorduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sonra" dediği ekranlara yansıdı. Buna rağmen dua sırasında küçük kızın hamle yapmasından çekinen protokol çareyi kurdeleyi yükseltmekte buldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kurdeleyle mücadele anları kameralara yansıdı.





