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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara Millet Bahçesi müjdesi

28.10.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bir müjde vermek istiyorum" diyerek "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir Millet Bahçesi kuruyoruz. 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı da yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız." açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara Millet Bahçesi müjdesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Ankara'nın kalbi olarak nitelendirebileceğimiz Millet Bahçemizin açılış töreni nedeniyle sizlerle birlikteyiz.

Yıldırım Beyazıd'ın Hüseyin Gazi'nin ve nice gönül sultanının, nice kahramanların şehrine işte böyle bir eser yakışırdı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına erken bir armağan olarak gördüğümüz bu eser, şehircilik kültürümüzü yaşatacak örnek bir projedir. Dev bir projenin en önemli kısımlarından birini oluşturan Başkent Millet Bahçesi 700 bin metrekarelik bir alanda kuruldu. Başkent Millet Bahçemiz her yaştan insanımıza hitap eden imkanlara sahiptir. Millet Bahçemizde içinde binlerce kitabı olan bir Millet Kıraathanemiz olacak. Tohum merkezi, binicilik ve etkinlik çayırları, spor sahaları, açık hava sineması, su gösteri havuzu gibi bölümler de Millet Bahçemizin içinde yer alıyor. İçinde 5 bin kişilik konferans salonu da bulunuyor. Cami, sanat atölyeleri, sağlık merkezi gibi alanlarla bir eser kazandırdık. Millet Bahçemiz rengarenk çiçeklerin, çeşit çeşit meyve ve sebzelerin yetiştirileceği bir bostana da sahiptir.

"YILIN 365 GÜNÜ YAŞAYAN BİR MEKAN OLACAK"

Özel günlerimizi ve bayram törenlerini de Millet Bahçesi'ndeki alanda hep birlikte gerçekleştireceğiz. Amacımız Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan şehircilik kültürümüzün en güzel örneklerini burada yaşatmaktır. Burası çocuklarımızın cıvıltılarıyla, gençlerimizin kahkahalarıyla çınlayan, Başkentimize gelen misafirlerimizi buluşturan yılın 365 günü yaşayan bir mekan olacaktır.

Millet Bahçemizin bakımına, temizliğine ve güvenliğine katkıda bulunan Altındağ Belediyemizi de özellikle kutluyorum, teşekkür ediyorum. 4 gün boyunca burası konserler, söyleşiler, at binme, uçurtma gibi etkinliklerle adeta bir festival alanına dönüşecektir. Burası artık sadece bir Başkent değil aynı zamanda her alanda ülkemizin geleceğine istikamet veren çok yönlü bir merkezdir. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz yeşil kalkınma hedefimizin lokomotifi de Ankara olacaktır.

Son seçimlerde ülkemizin 81 iline 81 milyon metrekare Millet Bahçesi kazandırma sözü vermiştik. 66 milyon metrekarelik alana sahip 404 millet bahçemizin 111'ini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Söz verdiğimizden daha fazla Millet Bahçesi'ni milletimize kazandırmış olacağız. 4 milyon 200 bin metrekare büyüklüğünde 21 Millet Bahçesi yapıyoruz.

"DÜNYADA BAŞKA BİR ÖRNEĞİ YOK"

Kentsel dönüşüm çalışmalarına da hız veriyoruz. 1,1 milyon adet sosyal konutla beraber toplamda 2 buçuk milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Dünyada başka bir örneği olmayan bu büyük hamle kapsamında 300 bin konutumuzun inşası halen devam ediyor. Ankara'da da 91 bin konutun deprem dönüşüm çalışmaları, 12 bin 500 sosyal konutun inşası sürüyor. 44 ilimizdeki 79 tarihi meydanımızı yeniden düzenliyoruz. Bunlar arasında Ankara Hergelen Meydanı, Konya Mevlana Meydanı, Erzurum Hacı Cuma Bölgesi, Kastamonu Merkez Nasrullah Camii, Muş, Bursa, Kütahya ve Sinop yenileme çalışmaları da var. Cephe yenileme çalışmalarıyla şehirlerimizin çehresini değiştiriyoruz.

Kapsamlı bir plan hazırladık. Ankara'nın tarihini, kültürünü yeniden gün yüzüne çıkaran bu projeleri bir Millet Bahçesi zinciriyle tamamlamayı hedefliyoruz. Durmak yok, yola devam sözünü boşuna söylemiyoruz. Ankara için yaptıklarımız ve yapacaklarımız sadece bunlardan ibaret değil. Yeni bir yeşil koridor daha oluşturuyoruz. Saraçoğlu Mahallesi'ndeki çalışmalar da hızla sürüyor. Ankara'nın merkezinde özgün mimarisiyle yemyeşil bir hayat alanı kuruyoruz. Buradaki cumhuriyetin ilk dönemin yadigarı yapıları yüksek teknolojiyle aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Tüm bu çalışmalarla Ankaramız şanına yakışır bir görünüme kavuşacaktır.

"BİR DE MÜJDE VERMEK İSTİYORUM"

Yarın İstanbul'da yeni AKM'nin açılışını yapacağız. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kültür merkezi olacak bu eserin de şimdiden İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Bir de müjde vermek istiyorum. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir Millet Bahçesi kuruyoruz. 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı da yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız. Bu döneme cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı 10 katı eser ve hizmeti kazandırmayı başardık.

"HER SALDIRIYI SAVUŞTURMANIN ÜLKEMİZE BİR MALİYETİ VAR"

Salgın krizi ve ardından yaşanan tedarik sıkıntısı kendilerini küresel sistemin efendisi olarak gösterenlerin aslında ne kadar kırılgan olduklarını ortaya çıkarmıştır. Ana muhalefet ve beraber oldukları bir şeyi unutuyorlar; biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara yürüyoruz. İngiltere'de raflar boş, Avrupa'da boş, ABD'de raflar boş. Bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Fakat nankörlere ne anlatırsan anlat, anlamazlar, gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dili var hakkı söylemez. Biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yola devam ediyoruz. Milli mücadeleden sonraki en büyük ve kritik atılımımızı yapmaya çok az kaldı. Sinsi oyunları da inşallah milletimizle birlikte boşa çıkartacağız. Türkiye'yi başka türlü durduramayacaklar, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız. Terör örgütlerini devreye soktular, olmadı. Darbe denediler, olmadı. Ekonomimizi yerle yeksan etmek istediler yine olmadı. 2023 öncesi son kozlarını öne sürdüler, çıkartılan kuru gürültünün sebebi budur. Sadece hukuk ve ahlak değil, akıl ve mantık dışı çıkışlarla milletimizin önünü kapatmaya çalışıyorlar. Yine başaramayacaklar. Elbette bu süreçte bedel de ödüyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. Her saldırıyı savuşturmanın ülkemize bir maliyeti var. Biz milletimizle birlikte bu kutlu yola her türlü bedeli ödemeyi göze alarak çıktık.

Az kaldı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tutarak biraz daha tutarak aydınlık geleceğe kavuşacağız. Bu mücadeleyi azimle sürdüreceğiz. 2023 imtihanını da başarıyla geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durduracak hiçbir fani engel tanımıyoruz.

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İstanbul Recep Tayyip Erdoğan
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