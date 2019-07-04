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Bu adaya yerleşenlere ayda 500 Euro verilecek!

BBC BBC
04.07.2019 12:12 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası'nda belediye, nüfusu artırmak için yeni bir uygulama başlattı. Küçük Çuha Belediyesi, adaya yerleşecek ailelere ayda 500 Euro vereceğini açıkladı.

Bu adaya yerleşenlere ayda 500 Euro verilecek!

Küçük Çuha, Girit ve Çuha adaları arasında bulunuyor.

51 kilometrekarelik adada sadece sadece 24 kişi yaşıyor.

Küçük Çuha yetkilileri, gıda alışverişi yapılabilecek az sayıdaki dükkan ve sınırlı kaynaklarına rağmen "sınırsız huzur" vadediyor.

'MODERNLEŞMEMİŞ MİNİK BİR YER'

Küçük Çuha Belediye Başkanı Andreas Çarçalakis, "Yerimiz çok güzel. Kışlarımız biraz çetin geçiyor. Adamızı canlandıracak aileler arıyoruz. Birkaç gün önce üç küçük çocuk ailesiyle buraya yerleşti ve adamız bir anda şenlendi. Küçük Çuha'yı yeniden çocuk sesleriyle dolduracak üç genç aile arıyoruz" dedi.

Adanın internet sitesinde Küçük Çuha "modernleşmemiş minik bir yer" olarak tanımlanıyor.

İtalya'da da kentlere göç sonrası nüfusu azalan bazı köy ve kasabalar yerleşimi özendirmek için benzer yollara başvurmuştu.

Campania bölgesindeki Zungoli kasabası, tamir gerektiren evleri 1 Euro'dan satışa çıkarmıştı.

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KÜÇÜK ÇUHA Yunanistan 500 EURO

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