Küçük kızın yatağından öyle bir şey çıktı ki... Ailesi korkuyla yetkililere haber verdi: "Fark edilmesi imkansız"

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Queensland bölgesinde ismi açıklanmayan bir aile küçük kızlarının yatağında bir yılan buldu. Yatağın üzerinde bulunan oyuncakların arasında yılan gören aile hemen küçük kızlarını yataktan çıkarttı ve yılan uzmanlarına haber verdi. O anlar Facebook'tan, "Bu çok zehirli kırmızı karınlı siyah yılan, bugün sabah Jimboomba'da bir çocuğun yatağından oyuncakların arasından çıktı" notuyla paylaşıldı.

Aile yılanın çocuğun odasına evin açık kapısından girdiğini düşündüklerini söyledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yeni fobi yükleniyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Vay canına, ne kadar rahat bir arkadaş" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Fark edilmesi imkansız" yorumunda bulundu.